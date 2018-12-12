Премию от имени Сенцова получили двоюродная сестра и адвокат украинца.

Российская правозащитница Татьяна Щур опубликовала в фейсбуке письмо, которое Сенцов ей отправил 7 декабря.

"Смешно и печально одновременно, когда тебя полмира, по слухам, поддерживает, а ты уже месяц на кипятке прорываешься и на баланде!" – пишет Сенцов.

"Главное, что главное делается: пьеса поставилась, через неделю "мотор" и кино, роман уже на 2/3 завершен, детские рассказы уже переиздают в третий раз, а после Нового года я перешлю на волю ещё один сборник – чему ему тут пылиться? Ну, и в Страсбурге меня тоже, надеюсь, услышат", – добавляет он.

В этот же день в Москве у здания Администрации президента России проходит пикет в поддержку Сенцова. Участники по очереди стоят с плакатом, на котором написано "#Олег Сенцов. Премия Сахарова 2018. За свободу мысли". В акции, в частности, принял участие российский кинокритик Антон Долин, передает корреспондент русской службы Радио Свобода.

В Страсбурге премию от имени Сенцова получат двоюродная сестра и адвокат украинца. Она заявила, что денежная премия – 50 тысяч евро – скорее всего будет дожидаться Сенцова на банковском счету. При необходимости деньги передадут детям режиссера.

Сенцов – уроженец Крыма, неоднократно выступавший против аннексии полуострова Россией.

Уже находясь в колонии, Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России. Он продержался более 140 дней, но был вынужден прекратить голодать, когда руководство колонии решило кормить его принудительно и давать седативные препараты.

Украина и подавляющее большинство правозащитников считают дело Сенцова политическим и требуют его немедленного освобождения.