Там изучают возможность использования для этого очищенных канализационных стоков. Как сообщил и.о. директора Института сельского хозяйства Крыма (ФГБУН "НИИСХ Крыма") Владимир Паштецкий, речь идет о десятках гектаров полей и садов.

"Количество, которого может хватить на 30-40 тыс. га капельного орошения. И тогда мы бы решили вопрос и овощного производства, и развития садоводства, и виноградарства. Появилась бы вода, которую мы не у Боженьки просим, а сами можем после себя, очистив ее, дать на поля... Вода полностью пригодна для полива. Если прямо говорить, что если бы она была не сточная, то и для питья пригодна, потому что в пределах 200-300 г минерализации - это норма и питьевой воды", - заявил Паштецкий в интервью "Крым.Реалии".

По словам Паштецкого, этот опыт давно взят на вооружение Италией и Китаем. Опытная очистка сточных вод уже проводится в Джанкойском районе Крыма. Деньги на строительство станции пришли в Крым из Тюмени и уже сейчас работают с отдачей.

Напомним до недавнего времени 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивалось через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Однако после того, как Крым вновь стал российским полуостровом, поставки воды из Украины туда прекратились. Украинская сторона перекрыла Северо-Крымский канал, и теперь эта вода просто сбрасывается в Черное море.

Дабы не транжирить ценный ресурс, бывший глава Совета министров Крыма, экс-министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев предложил продавать воду жителям полуострова. По его словам, жители российского региона страдают от недостатка питьевой воды, и Украина может использовать это, наладив поставки "украинской воды" за деньги.

"Украина, я думаю, должна вступать в переговоры по этому вопросу. Если мы говорим, что там все наши враги, то − мы же покупаем у России нефть и газ? Покупаем. Мы прогоняем по нашей газотранспортной системе российские нефть и газ? Прогоняем", − пояснил свою позицию бывший чиновник в эфире одного из украинских телеканалов.

По мнению Могилева, вместо того, чтобы сбрасывать пресную воду из Днепра в акваторию Черного моря, надо получить от нее выгоду. "Наверное, стоит переходить в экономическую плоскость и продавать нашу воду. И от этого получать еще и доход, в то время, как сейчас мы эту воду сбрасываем просто в Черное море", - цитирует словам Могилева украинское издание "Главред".

Из-за аномальной жары, отсутствия осадков и воды для полива в 2018 году Крым потерял минимум половину урожая. Больше других пострадали яровые посевы зерновых культур. Такой засухи на полуострове не наблюдалось последние 30 лет. В шести крымских районах введен режим чрезвычайной ситуации.

По словам главы правительства Крыма Сергея Аксенова, убытки сельского хозяйства составили уже 400 миллионов рублей. Однако эксперты утверждают, что официальные цифры потерь сильно занижены, либо сельскохозяйственная отрасль полуострова за четыре "российских года" заметно потеряла.

Однако в таких условиях низкого урожая Крым все равно обязан отгружать свое зерно для Сирии, пишет МК, отмечая, что местные власти уверяют, что дефицит хлебобулочных изделий Крыму не грозят. Их подорожания также не ждут.

Сейчас проблему с нехваткой воды в Крыму решают бурением новых артезианских скважин и переброской воды из Белогорского водохранилища на восток полуострова. Однако по словам доктора сельскохозяйственных наук, академик-секретаря отделения растениеводства Александра Иващенко, применение для полива воды из скважин приводит к засолению почв. Это радикально ухудшает ситуацию с водным балансом и на долгосрочную перспективу уничтожается возможность получения пресной воды на территории полуострова.

13 июля Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщило, что из-за засухи в Крыму значительно ухудшилось состояние растительности. Об этом якогбы свидетельствуют снимки, сделанные со спутника на орбите Земли в 2016 и в 2018 году. По данным дистанционного зондирования, в течение двух лет индекс NDVI (показатель количества активной биомассы), используемый для количественной оценки растительного покрова, в некоторых частях Крыма снизился до самой низкой отметки в 0,3. В июне 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, снижение значения общего индекса NDVI по территории полуострова, составило 23%.