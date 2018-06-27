Варшавские власти в процессе проведения ремонтных работ планируют демонтировать памятник Благодарности Красной армии, установленный на правом берегу Вислы в Скарышевском парке, сообщает официальный сайт польской столицы.
Памятник Благодарности Красной Армии в Варшаве
© Wikipedia Commons

Скарышевский парк имени Игнация Яна Падеревского был основан на правом берегу Вислы более ста лет назад. Площадь его составляет 58 га. 45 лет тому назад этот региональный ландшафтный парк внесли в Реестр памятников в Польше. В 1946 году центральную ось парка украсил Памятник благодарности солдатам Красной армии, погибшим в боях за варшавский район Прага 10-15 сентября 1944 г.

После перезахоронения 26 воинов, надгробием которым и служил памятник первоначально, из братской могилы в Скарышевском парке на Кладбище-мавзолей солдат Красной армии Памятник благодарности передвинули вглубь главной парковой аллеи. Теперь он находится рядом с кольцом Вашингтона.

Благодаря наличию у памятника барельефов с изображениями серпа и молота, а также пятиконечной звезды, мемориал обвиняют в пропаганде лживой версии истории и восхвалении оккупантов Польши.

После распада СССР памятник неоднократно подвергался атакам вандалов. Чаще всего мемориал обливают красной краской, а также изображают на нём символы Сражающейся Польши (знак сопротивления).

Более шести лет в Польше действует акция “Гони с памятника большевика“, инициированная Обществом КоЛибер, объединяющей молодых интеллектуалов и предпринимателей, разделяющих консервативно-либеральные взгляды. В рамках акции члены общества собирают информацию об увековечениях коммунистической пропаганды. “В дальнейшем мы будем предпринимать действия, чтобы следы большевистской лжи раз и навсегда исчезли из общественных мест”, говорится в описании акции.

В 2017 году парламент Польши принял закон, запрещающий пропаганду коммунизма посредством памятников. После обретения декоммунизационным законом силы разнообразные обелиски, колонны, мемориальные таблицы, надписи и знаки подлежат уничтожению в течение 12 месяцев.

Некоторые памятники, которые согласно закону следовало бы ликвидировать, защищены международными договорами, например, польско-российским договор о могилах и местах памяти жертв войн и репрессий. В дополняющем трактат подписанном обеими сторонами в 1997 году списке находящихся под охраной государства мемориальных объектов есть и памятник Благодарности воинам Красной армии. Демонтажа памятника, по информации “Газеты Выборчей”, добиваются члены победившей на парламентских выборах в 2015 году партии “Право и справедливость”.

Впрочем, дальнейшую судьбу Памятника благодарности солдатам Красной армии определит Музей истории Польши. В случае принятия положительного решения Музей примет памятник в свой фонд, сообщает официальный сайт Варшавы.

В России к ликвидации памятников советской эпохи относятся крайне негативно. По мнению главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова, цитируемого ТАСС, Польша "в Польше сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи". В Польше же подчёркивают, что главной целью закона о декоммунизации является борьба с символикой тоталитаризма.

По информации "Нашей Нивы", в Польше в 718 местах похоронено более 1,3 млн солдат Красной армии. Места их захоронений и военные кладбища находятся под опекой государства. Там разрешается устанавливать красные звёзды. Запрещены изображения серпа и молота как символов тоталитарного режима.

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