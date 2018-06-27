Скарышевский парк имени Игнация Яна Падеревского был основан на правом берегу Вислы более ста лет назад. Площадь его составляет 58 га. 45 лет тому назад этот региональный ландшафтный парк внесли в Реестр памятников в Польше. В 1946 году центральную ось парка украсил Памятник благодарности солдатам Красной армии, погибшим в боях за варшавский район Прага 10-15 сентября 1944 г.
После перезахоронения 26 воинов, надгробием которым и служил памятник первоначально, из братской могилы в Скарышевском парке на Кладбище-мавзолей солдат Красной армии Памятник благодарности передвинули вглубь главной парковой аллеи. Теперь он находится рядом с кольцом Вашингтона.
Благодаря наличию у памятника барельефов с изображениями серпа и молота, а также пятиконечной звезды, мемориал обвиняют в пропаганде лживой версии истории и восхвалении оккупантов Польши.
После распада СССР памятник неоднократно подвергался атакам вандалов. Чаще всего мемориал обливают красной краской, а также изображают на нём символы Сражающейся Польши (знак сопротивления).
Более шести лет в Польше действует акция “Гони с памятника большевика“, инициированная Обществом КоЛибер, объединяющей молодых интеллектуалов и предпринимателей, разделяющих консервативно-либеральные взгляды. В рамках акции члены общества собирают информацию об увековечениях коммунистической пропаганды. “В дальнейшем мы будем предпринимать действия, чтобы следы большевистской лжи раз и навсегда исчезли из общественных мест”, говорится в описании акции.
В 2017 году парламент Польши принял закон, запрещающий пропаганду коммунизма посредством памятников. После обретения декоммунизационным законом силы разнообразные обелиски, колонны, мемориальные таблицы, надписи и знаки подлежат уничтожению в течение 12 месяцев.
Некоторые памятники, которые согласно закону следовало бы ликвидировать, защищены международными договорами, например, польско-российским договор о могилах и местах памяти жертв войн и репрессий. В дополняющем трактат подписанном обеими сторонами в 1997 году списке находящихся под охраной государства мемориальных объектов есть и памятник Благодарности воинам Красной армии. Демонтажа памятника, по информации “Газеты Выборчей”, добиваются члены победившей на парламентских выборах в 2015 году партии “Право и справедливость”.
Впрочем, дальнейшую судьбу Памятника благодарности солдатам Красной армии определит Музей истории Польши. В случае принятия положительного решения Музей примет памятник в свой фонд, сообщает официальный сайт Варшавы.
В России к ликвидации памятников советской эпохи относятся крайне негативно. По мнению главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова, цитируемого ТАСС, Польша "в Польше сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи". В Польше же подчёркивают, что главной целью закона о декоммунизации является борьба с символикой тоталитаризма.
По информации "Нашей Нивы", в Польше в 718 местах похоронено более 1,3 млн солдат Красной армии. Места их захоронений и военные кладбища находятся под опекой государства. Там разрешается устанавливать красные звёзды. Запрещены изображения серпа и молота как символов тоталитарного режима.
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