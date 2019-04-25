МИД Казахстана подтвердил прибытие в страну делегаций трех стран, а также переговорщиков, представляющих сирийский режим и его вооруженных оппонентов.
Переговоры в "двустороннем и трехстороннем формате" пройдут в течение дня, накануне ожидаемого пленарного заседания в пятницу.
Спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен прибудет позднее, сообщило министерство.
Ожидается, что важное место в ходе встречи займет обсуждение ситуации в Идлибе на северо-западе Сирии. Регион находится под административным контролем бывшего филиала "Аль-Кайды" "Хайят Тахрир аш-Шам".
Идлиб удалось защитить от масштабного наступления сил режима в результате сентябрьского соглашения, подписанного союзником Дамаска, Россией, и Турцией, которая поддерживает повстанцев.
Однако режим усилил бомбардировки, после того как в "Хайят Тахрир аш-Шам" взяла регион под свой полный контроль, перехватив его у повстанцев.
Ожидается, что среди других вопросов на встрече в Нур-Султане будет обсуждаться обмен заключенными и распределение гуманитарной помощи.
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