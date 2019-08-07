В столице Афганистана прогремел мощный взрыв: десятки раненых

По данным МВД Афганистана, около 9 часов утра начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле полицейского участка.
Ответственность за взрыв взяла на себя исламистская группировка "Талибан".
Как сообщает минздрав Афганистана, пострадали как минимум 95 человек, в том числе женщины и дети.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, виден столб дыма, возвышающийся над городскими зданиями, а также слышны звуки выстрелов.
"Я услышал громкий взрыв, и все окна в моем магазине разбились, стекла разлетелись повсюду", - рассказал агентству Франс пресс владелец магазина Ахмад Салех.
В июле, по данным ООН, в результате столкновений и взрывов в Афганистане погибли или получили ранения более 1,5 тысяч гражданских лиц - это худший месячный показатель с мая 2017 года.
30 июля был опубликован отчет ООН, согласно которому в первой половине 2019 года в результате действий афганской армии и войск НАТО в Афганистане погибло больше гражданского населения, чем от рук "Талибана" и "Исламского государства" (организация запрещена в России).
Такую картину в организации наблюдают впервые с момента, когда более 10 лет назад ООН начала подсчет жертв среди гражданского населения в Афганистане.
Вашингтон ведет переговоры с талибами и пытается договориться о выводе войск, одновременно проводя интенсивные воздушные атаки против них.
В феврале представители "Талибана" приезжали в Москву на переговоры с политиками, бывшими чиновниками и представителями оппозиции Афганистана. Встречу организовала афганская община России.
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