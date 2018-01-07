В Стокгольме возле станции метро произошел взрыв

У станции метро в Стокгольме мужчина поднял неизвестный предмет с земли, после чего произошел взрыв, рассказал сотрудник полиции.

В результате происшествия госпитализированы 60-летний мужчина и 45-летняя женщина. Мужчина находится в тяжелом состоянии, о самочувствии женщины пока не сообщается.

Как пишет STV Nyheter, сообщение о взрыве поступило в полицию в 11:07 по местному времени.

Сотрудник пожарной охраны рассказал SVT, что пока можно говорить только об использовании взрывчатых веществ. Полиция пока не смогла оценить мощность взрыва и уточнить информацию об используемом взрывчатом веществе. При этом издание Aftonbladet сообщает, что взрыв произошел из-за ручной гранаты.

Полиция оцепила район, в котором произошел взрыв. На месте также находятся врачи. Станция метро и прилегающая к ней площадь заблокированы.