В Стокгольме возле станции метро произошел взрыв

У станции метро в Стокгольме мужчина поднял неизвестный предмет с земли, после чего произошел взрыв, рассказал сотрудник полиции.
В результате происшествия госпитализированы 60-летний мужчина и 45-летняя женщина. Мужчина находится в тяжелом состоянии, о самочувствии женщины пока не сообщается.
Как пишет STV Nyheter, сообщение о взрыве поступило в полицию в 11:07 по местному времени.
Сотрудник пожарной охраны рассказал SVT, что пока можно говорить только об использовании взрывчатых веществ. Полиция пока не смогла оценить мощность взрыва и уточнить информацию об используемом взрывчатом веществе. При этом издание Aftonbladet сообщает, что взрыв произошел из-за ручной гранаты.
Полиция оцепила район, в котором произошел взрыв. На месте также находятся врачи. Станция метро и прилегающая к ней площадь заблокированы.
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