На юго-западе Стокгольма возле станции метро Vårby Gård (примерно в 15 километрах от центра города) произошел взрыв. Два человека госпитализированы, сообщает The Local.
© K. Cemnolonskio nuotr.

У станции метро в Стокгольме мужчина поднял неизвестный предмет с земли, после чего произошел взрыв, рассказал сотрудник полиции.

В результате происшествия госпитализированы 60-летний мужчина и 45-летняя женщина. Мужчина находится в тяжелом состоянии, о самочувствии женщины пока не сообщается.

Как пишет STV Nyheter, сообщение о взрыве поступило в полицию в 11:07 по местному времени.

Сотрудник пожарной охраны рассказал SVT, что пока можно говорить только об использовании взрывчатых веществ. Полиция пока не смогла оценить мощность взрыва и уточнить информацию об используемом взрывчатом веществе. При этом издание Aftonbladet сообщает, что взрыв произошел из-за ручной гранаты.

Полиция оцепила район, в котором произошел взрыв. На месте также находятся врачи. Станция метро и прилегающая к ней площадь заблокированы.

Телеканал "Дождь"
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В Стокгольме возле станции метро произошел взрыв

На юго-западе Стокгольма возле станции метро Vårby Gård...

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