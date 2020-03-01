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Накануне на квартиры главного редактора Sputnik Турция и еще трех сотрудников агентства было совершено нападение. В офисе Sputnik в Стамбуле проходят обыски, ордер выдан генпрокуратурой города.
В Стамбуле задержан главный редактор Sputnik Турция
© Sputnik / Scanpix

В Стамбуле был задержан,но позднее освобожден главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщила главред "России Сегодня" Маргарита Симоньян. Sputnik Турция входит в состав "России Сегодня". Были также задержаны еще три сотрудника Sputnik Турция, после допроса в полиции их отпустили.

В офисе агентства Sputnik Турция проходят обыски, ордер выдан генпрокуратурой Стамбула. Вечером 29 февраля Симоньян также сообщила, что в квартиры сотрудников Sputnik Турция ворвались "агрессивно настроенные митингующие" и обвинили их в "предательстве". Большинство сотрудников агентства являются гражданами Турции.

Официальная причина задержания не называется, по данным местных СМИ поводом стала статья в Sputnik Турция "Украденная провинция". В ней идет речь о бывшей территории Сирии, которую Франция передала Турции 80 лет назад. В МИД РФ потребовали от турецких властей вмешаться в ситуацию.

Deutsche Welle
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