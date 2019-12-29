Как сообщает Франс пресс, собравшиеся, в основном живущие в Турции сирийцы, скандировали: "Убийца Путин, убирайся из Сирии!", среди плакатов было изображение российского президента в образе Санта-Клауса с мешком бомб и ракет и подписью "Веселого Рождества".
Провинция Идлиб на северо-западе Сирии - это последний крупный регион к западу от Евфрата, который удерживают противники режима Башара Асада.
Сирийская армия при поддержке российских военных ведет обстрелы Идлиба с конца ноября. В середине декабря сирийская армия при поддержке российских ВВС начала наступление на регион.
И Дамаск, и Москва отвергают обвинения в обстрелах мирных жителей и утверждают, что воюют против экстремистов.
Боевые действия продолжаются, и российское минобороны регулярно отчитывается об успешном отражении атак в Идлибе.
В частности, как сообщало в субботу агентство РИА Новости, террористы два раза атаковали позиции ВС Сирии в районе города Джарджаназ, в каждом нападении участвовало до 50 боевиков.
Однако, как и в прошлом, наступление сирийских правительственных войск привело к массовому бегству мирных жителей из своих домов. Это подтверждает Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (OCHA).
Количество беженцев исчисляется сотнями тысяч. ООН приводит цифру в 235 тыс. человек. Большинство беженцев направляется в лагеря на севере Идлиба или в соседнем Алеппо.
В четверг президент США Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить убийства тысяч безвинных жителей Идлиба.
"Чего от нас хочет Россия?"
"Россия убивает наш народ и детей, а мир бездействует", - было написано на большом транспаранте, который принесли к российскому посольству в Стамбуле несколько протестующих.
Полиция не пропустила к консульству всех демонстрантов из-за оживленного движения, но небольшой группе разрешили подойти к зданию и развернуть около консульства большой сирийский флаг.
Protestors sit-in in the Turkish city of Istanbul as an expression of their solidarity with #Idlib and protest against the air and artillery bombing campaign that the region is being subjected to by the Assad and Russian forces. #SaveIdlib #Syria #AssadMustGo #SaturdayThoughts pic.twitter.com/UR68rINghC— Jennifer (@JennRollins1002) 28 декабря 2019 г.
"Чего от нас хочет Россия? Гибнут дети и женщины. Гибнут люди", - сказал в беседе с агентством Франс пресс один из протестующих, 24-летний сириец Ахмед Марван.
"Мы не террористы, мы - люди. Мы приехали жить в эту страну. Уезжать с родины сложно, но мы живем с этой болью. Хватит", - сказал он.
"Я хочу призвать Россию и особенно Башара Асада... всех, кто несет ответственность за эту бойню... Всех их нужно судить и заставить заплатить за военные преступления", - сказала протестующая из Турции Гюльден Сомнез.
Более мелкие акции протеста сирийцев прошли и в других городах - в турецком городе Газиантепе, расположенном вблизи границы с Сирией, а также в Бонне, Оттаве и Лондоне, сообщают правозащитники.
Идлиб на севере граничит с Турцией. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган предупредил, что Турция не сможет принять волну беженцев, возникшую после наступления в Идлибе.
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