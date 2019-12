Как сообщает Франс пресс, собравшиеся, в основном живущие в Турции сирийцы, скандировали: "Убийца Путин, убирайся из Сирии!", среди плакатов было изображение российского президента в образе Санта-Клауса с мешком бомб и ракет и подписью "Веселого Рождества".

Провинция Идлиб на северо-западе Сирии - это последний крупный регион к западу от Евфрата, который удерживают противники режима Башара Асада.

Сирийская армия при поддержке российских военных ведет обстрелы Идлиба с конца ноября. В середине декабря сирийская армия при поддержке российских ВВС начала наступление на регион.

И Дамаск, и Москва отвергают обвинения в обстрелах мирных жителей и утверждают, что воюют против экстремистов.

Боевые действия продолжаются, и российское минобороны регулярно отчитывается об успешном отражении атак в Идлибе.

В частности, как сообщало в субботу агентство РИА Новости, террористы два раза атаковали позиции ВС Сирии в районе города Джарджаназ, в каждом нападении участвовало до 50 боевиков.

Однако, как и в прошлом, наступление сирийских правительственных войск привело к массовому бегству мирных жителей из своих домов. Это подтверждает Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (OCHA).

Количество беженцев исчисляется сотнями тысяч. ООН приводит цифру в 235 тыс. человек. Большинство беженцев направляется в лагеря на севере Идлиба или в соседнем Алеппо.

В четверг президент США Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить убийства тысяч безвинных жителей Идлиба.

"Чего от нас хочет Россия?"

"Россия убивает наш народ и детей, а мир бездействует", - было написано на большом транспаранте, который принесли к российскому посольству в Стамбуле несколько протестующих.

Полиция не пропустила к консульству всех демонстрантов из-за оживленного движения, но небольшой группе разрешили подойти к зданию и развернуть около консульства большой сирийский флаг.

