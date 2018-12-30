За последние несколько дней на севере и Среднем Западе США выпало до 30 см снега. Из-за сильного ветра и осадков в стране отменены сотни авиарейсов, еще тысячи перенесены.
© AP / Scanpix

В США в результате непогоды погибли не менее семи человек. Большинство из них стали жертвами ДТП, произошедших из-за гололеда и чрезмерных осадков, сообщает информагентство AFP в воскресенье, 30 декабря. Кроме того, в штате Теннесси на востоке США 30-летнюю участницу туристического похода снесло водой, когда она переходила вброд через реку. В Луизиане 58-летняя женщина погибла, когда молния обрушила на ее дом дерево.

До 30 метров снега в отдельных регионах США

За последние несколько дней на севере и Среднем Западе Соединенных Штатов выпало до 30 см снега. С 27 декабря в стране отменены сотни авиарейсов, еще тысячи перенесены. Из-за ветров и обильных осадков перекрыты автомагистрали в таких штатах, как Северная Дакота, Южная Дакота, Миннесота, Канзас и Айова.

В регионах на юго-востоке страны ожидаются проливные дожди, которые могут привести к наводнениям. Метеорологи предупреждают также о сильных снегопадах в других частях страны.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

В США жертвами непогоды стали не менее семи человек

За последние несколько дней на севере и Среднем Западе...

Time: Бывший сотрудник российской разведки был посредником между Дерипаской и Манафортом (1)

Американский журнал Time обнаружил, что Виктор Бояркин,...

Великобритания обеспокоена рождественским наплывом нелегальных мигрантов на надувных лодках (2)

В Великобритании обеспокоены растущим числом...

Сербы вышли на протесты против политики президента Вучича (2)

Волна массовых антиправительственных выступлений в...

Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море (10)

Теперь Украина может проверять подозрительные суда в...

TOP новостей

После встречи Нового года на Кафедральной площади состоится субботник (13)

В этом году встреча Нового года на вильнюсской...

Что делать, если вы хотите откладывать на пенсию больше, чем полагается? (4)

С начала 2019 года в Литве вступает в силу новая система...

Синоптики снова прогнозируют осадки

30 декабря погоду в Литве обуславливает небольшой...

Опрос: человек года – президент Литвы Даля Грибаускайте (374)

Человеком года жители Литвы считают президента Далю...

Президент Литвы поделилась самыми запоминающимися мгновениями 2018-ого года (34)

За несколько дней до Нового года президент Литвы Даля...