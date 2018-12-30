В США в результате непогоды погибли не менее семи человек. Большинство из них стали жертвами ДТП, произошедших из-за гололеда и чрезмерных осадков, сообщает информагентство AFP в воскресенье, 30 декабря. Кроме того, в штате Теннесси на востоке США 30-летнюю участницу туристического похода снесло водой, когда она переходила вброд через реку. В Луизиане 58-летняя женщина погибла, когда молния обрушила на ее дом дерево.
До 30 метров снега в отдельных регионах США
За последние несколько дней на севере и Среднем Западе Соединенных Штатов выпало до 30 см снега. С 27 декабря в стране отменены сотни авиарейсов, еще тысячи перенесены. Из-за ветров и обильных осадков перекрыты автомагистрали в таких штатах, как Северная Дакота, Южная Дакота, Миннесота, Канзас и Айова.
В регионах на юго-востоке страны ожидаются проливные дожди, которые могут привести к наводнениям. Метеорологи предупреждают также о сильных снегопадах в других частях страны.
В США жертвами непогоды стали не менее семи человек
За последние несколько дней на севере и Среднем Западе...
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