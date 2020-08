В США заявили о российской подводной лодке, всплывшей у берегов Аляски

В сообщении также сказано, что американские военные не получали никаких запросов о помощи от российской стороны, но в случае необходимости готовы ее оказать.

Источник РИА "Новости" в Тихоокеанском флоте рассказал, что у берегов Аляски обнаружили атомный подводный крейсер "Омск", который участвует в учениях "Океанский щит-2020", и никакой нештатной ситуации на его борту нет. До этого крейсер отрабатывал ракетную стрельбу в акватории Берингова моря. Официальных комментариев от Минобороны пока не поступало.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press, ранее экипажи американских рыболовных судов, находящихся у побережья Аляски, обратились в Береговую охрану США из-за присутствия в Беринговом море российских боевых кораблей. Представитель Береговой охраны Кип Уадлоу связался с объединенным командованием ВС США на Аляске на базе Элмендорф-Ричардсон и получил подтверждение, что эти боевые корабли участвуют в планировавшихся заранее российских военно-морских учениях, о которых было известно некоторым американским официальным лицам.

Руководство Тихоокеанского флота сообщило, что ракетный крейсер "Варяг" и субмарина "Омск" провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели согласно плану военно-морских учений "Океанский щит-2020" и тактических учений флота.

Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Вулкан", а АПККР "Омск" атаковал цель из-под воды противокорабельной ракетой "Гранит". По данным объективного контроля обе ракеты успешно поразили мишени на дистанциях более 450 и более 320 километров соответственно. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что походы российских кораблей проходят строго в соответствии с международными правилами.

Между тем портал The Drive сообщил о том, что в норвежский Тромсе прибыла секретная подводная лодка USS Seawolf, позднее были опубликованы ее фотографии в этом порту. Контр-адмирал Энтони Карулло заявил, что переброска субмарины "повышает и без того большие возможности по ведению подводной войны" и демонстрирует "неизменную приверженность" США "обеспечению морской безопасности и сдерживания во всем регионе".

По словам специализирующегося на военно-морской тематике журналиста Криса Каваса, фотографии Seawolf из Тромсе стали первыми ее снимками за последние пять лет, и такое публичное раскрытие сведений о местонахождении секретной подлодки весьма необычно. В материале отмечается, что Тромсё находится поблизости от маршрута следования российских подлодок, а переброске Seawolf предшествовали несколько лет повышенной активности ВМФ России в данном регионе.

Все это, по мнению журналистов, говорит о желании Вашингтона отправить "явный сигнал России": в июне этого года российский Северный флот официально принял на вооружение первую атомную подводную лодку класса "Борей-А" "Князь Владимир".

В статье также отмечается, что вскоре после прибытия Seawolf в Тромсе шесть американских стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие, приняли участие в учениях с истребителями ВВС Норвегии. По мнению автора материала, это также выглядит "как сигнал, нацеленный прямо на Москву".

SubDeployments 1) Rare pics of #submarine USS #SEAWOLF SSN21, here making a brief stop 21 Aug at Tromso, #Norway while on a 6th Fleet deployment. These appear to be the first officially-released photos of the Bangor-based sub in 5 years pic.twitter.com/tqLTevvGJK