Такая трапеза не могла не показаться "астронавтам" роскошной, поскольку в течение восьми месяцев они питались исключительно "космической" пищей — замороженной, сублимированной и консервированной. Уже готовится следующая "марсианская" миссия — она состоится в 2018 году.

С января пять добровольцев из США и один из Великобритании жили в полной изоляции на Гавайских островах в специальном комплексе на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа. Это был пятый подобный эксперимент на объекте, организованный Университетом штата Гавайи и финансируемый NASA. Руководила экспериментом профессор Ким Бинстед, специалист по разработкам в области искусственного интеллекта.

Шесть участников эксперимента были отобраны в команду из 700 претендентов. Проект должен помочь подготовить первый полет человека на Марс, который NASA надеется осуществить в 2030-е годы. Задачей экспертов было изучить медицинские и психологические проблемы, с которыми может столкнуться экипаж корабля, отправляющийся в длительную космическую экспедицию.

Ученые следили за поведением добровольцев при помощи камер, установленных внутри комплекса, и записывали показатели датчиков, закрепленных на их теле. Как сообщает АР, полученные данные помогут NASA выбрать людей для команды астронавтов с правильным сочетанием качеств, чтобы они могли наилучшим образом справиться со стрессом, изоляцией и потенциальными опасностями.

Члены "марсианской" миссии все это время жили в двухэтажном здании площадью 111,5 кв. м, находящемся на высоте 2,6 км над уровнем моря на склоне вулкана, который в последний раз извергался в 1984 году. Здание имеет форму купола высотой 7 м, а его диаметр составляет 12 метров, отмечает ТАСС. На первом этаже расположена научная лаборатория и подсобные помещения, на втором — спальни.

Участники эксперимента по условиям эксперимента выходили наружу, чтобы взять образцы грунта и провести геологические исследования, только в космических скафандрах. Физических контактов с людьми за пределами комплекса у них не было. Радиосвязь между участниками эксперимента и их кураторами намеренно проводилась с 20-минутной задержкой, так как именно столько времени требуется на прохождение сигнала между Землей и Марсом.

Впервые аналогичный эксперимент был проведен на Гавайях в 2013 году. Первые две группы жили там по четыре месяца, третья — восемь месяцев, четвертая — год. NASA выделило около 2,5 млн долларов для Hawaii Space Exploration Analog and Simulation (HI-SEAS) — исследовательской программы для моделирования будущих миссий на Марс.

Всего запланировано шесть подобных проектов. Cледующий эксперимент начнется на Гавайях в январе 2018 года. Kруг лиц, из которых производится отбор, уже определен, и среди кандидатов есть россияне.