В США в ближайшее время будут запрещены к продаже картриджи с отдельными видами ароматических наполнителей для электронных сигарет. Об этом сообщили в четверг, 2 января, представители Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA). Ожидается, что запрет вступит в силу уже через 30 дней и затронет, в первую очередь, ароматизированные жидкости для электронных сигарет с запахом мяты, фруктов и конфет, которые особенно популярны у американской молодежи.
При этом на рынке останутся наполнители для электронных сигарет с запахом ментола и табака, а также ароматические наполнители для габаритных устройств для вейпинга, которые покупают преимущественно взрослые курильщики.
Таким образом, новые правила в области продажи наполнителей для электронных сигарет существенно отличаются от тех, которые предлагал ввести президент США Дональд Трамп в сентябре 2019 года. Тогда предполагалось запретить любые ароматические жидкости для электронных сигарет, кроме имеющих запах табака.
.@SecAzar on President @realDonaldTrump's e-cigarette announcement: pic.twitter.com/HYp8l4KCUW— The White House (@WhiteHouse) September 11, 2019
Электронные сигареты и заболевания легких
В последнее время в Соединенных Штатах активно обсуждается связь заболеваний легких с употреблением электронных сигарет. По официальным данным, в США вейпинг стал причиной смерти более 50 и заболеваний более 2500 человек.
Ожидается, что в мае 2020 года FDA начнет проводить исследование доступных на американском рынке ароматических наполнителей для электронных сигарет, сообщает информагентство AP. Только те вкусовые добавки, которые сочтут положительно влияющими на здоровье населения, будут разрешены к продаже.
Президент Польши из-за Путина отказался ехать в Израиль на крупнейший форум памяти Холокоста (19)
Президент Польши Анджей Дуда не примет участие в World...
Минюст США обнародовал служебные материалы по расследованию Мюллера
В служебных записках ФБР содержится детальная...
После угроз Ирана в ответ на ликвидацию главы "Аль-Кудс" армия США приведена в полную готовность (6)
Администрация президента США Дональда Трампа не...
Премьера Австралии резко раскритиковали за реакцию на пожары
На фоне проводимой на юго-востоке Австралии массовой...
Глава МИД Латвии назвал военное усиление России угрозой для Балтийского региона (6)
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич...
TOP новостей
"Критический" уровень неравенства в Литве: будут ли перемены (60)
Эксперты в сфере экономики говорят, что неравенство...
В этом году в Литве ждут новые ограничения в продаже алкоголя (14)
С июля 2020 года в Литве не будут продавать крепкие...
Хаос в связи с отменой зеленых стрелок продолжается – кто виноват (2)
Вице-министр транспорта и коммуникаций Владиславас...
Самый популярный товар в аптеках рассказывает о том, как жители Литвы проводят праздники (10)
30 или даже 100 презервативов – предприниматель,...
Служба по правам детей предупреждает: слишком рьяных соседей и разводящихся супругов за ложь ждут штрафы (8)
С Нового года в Литве вступили в силу поправки к закону...