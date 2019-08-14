В США запретили провозить в самолетах некоторые модели MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи

Речь идет о партии 15-дюймовых макбуков с дисплеем Retina, выпущенных в середине 2015 года и продававшихся по февраль 2017 года. Компания Apple бесплатно меняет на этих ноутбуках батареи, поскольку было выявлено, что из-за перегрева они могут угрожать пожарной безопасности.
В авиационном ведомстве отметили, что разослали уведомление о запрете таких макбуков во все американские авиакомпании.
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