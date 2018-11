Теперь в таких магазинчиках можно будет купить только электронные сигареты с традиционным вкусом табака или ментола.

Руководитель FDA Скотт Готтлиб подчеркнул, что теперь продавать сигареты со вкусами фруктов и десертов можно только в специализированных магазинах и в Интернете. Интернет-магазины теперь обязаны требовать от покупателей предоставлять доказательство совершеннолетия. Новый регламент запрещает продавать электронные сигареты людям моложе 18 лет.

Готтлиб напомнил, что FDA собирается вскоре запретить продажу ментоловых сигарет и ароматизированных сигар. Глава ведомства заявил, что основная цель всех запретов и ограничений — не допустить дальнейшего роста популярности электронных сигарет среди молодежи. По мнению Готтлиба, поклонники вейпинга впоследствии переходят на курение традиционных сигарет с табаком.

"Мы не позволим этим детям, потенциальным курильщикам, заболеть и умереть (из-за курения)", — заявил Готтлиб. Он добавил, что не разрешит молодым американцам "пристраститься к никотину". Именно электронные сигареты привели к рекордному росту никотиновой зависимости среди американцев, полагают в FDA.

Return of the juul pic.twitter.com/VRSeuKulB3 — Christopher Tercero (@3ercero) November 15, 2018

Давление на FDA с требованием начать регулировать продажу электронных сигарет, нарастало в течение последних двух лет. Главным поводом для беспокойства стал невероятный успех инновационных устройств для употребления никотина, производимых в Сан-Франциско компанией Juul Labs Inc.

Juul удалось добиться "оглушающей" популярности благодаря необычному дизайну своих электронных сигарет. Они похожи на удлиненные карты флэш-памяти (кстати, именно под видом "флешек" американские подростки свободно проносили свои "джуулы" в школу). Потребителям понравились необычные вкусы новых никотиновых картриджей. Juul выпускает картриджи со вкусами классического и вирджинского табака, мяты, манго, фруктов, сливок, ментола и свежего огурца.

PSA to anybody who owns a Juul: pic.twitter.com/ez1uXmjCx8 — Chandler Walters (@itschandlaa) November 15, 2018

После выхода Juul на американский рынок электронных сигарет, изменения произошли даже в лексиконе молодых жителей США: школьники начали массово употреблять слово "джуулинг" (Juuling) в качестве синонима "вейпинга" (vaping, дословно означает "вдыхание паров, производимых электронной сигаретой"). Доля Juul на рынке выросла с 2016 по 2017 годы почти в восемь раз, до 75%.

Juul пообещал убрать из розничной продажи никотиновые картриджи с привлекательными вкусами еще в сентябре. Тогда в FDA пригрозили полностью запретить продажу электронных сигарет, и не снимать запрет до тех пор, пока производители не предпримут мер для борьбы с никотиновой зависимостью среди подростков и молодых людей.

После сообщения о запрете на продажу картриджей Juul, пользователи соцсетей выразили свой протест в отношении FDA многочисленными шутками и мемами.

К примеру, автор этого твита опубликовал шуточное объявление о продаже двух последних картриджей со вкусом манго. За каждый из них продавец хочет получить $1000. На самом деле стоимость упаковки с четырьмя никотиновыми картриджами Juul колеблется в пределах от $16 до $24 в зависимости от штата.

selling my last two mango juul pods, $1000 each, dm me for details 💅🏽 pic.twitter.com/BQCKuthQcI— a roach (@venusaaur) November 14, 2018