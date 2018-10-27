В США в рамках расследования дела о посылках с взрывными устройствами произведено первое задержание. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщило министерство юстиции в Вашингтоне. Подробности относительно личности задержанного пока неизвестны. Пресс-конференция запланирована на более позднее время.
Cesaris A. Sayocas
© AS&P iliustr.

По сообщениям американских СМИ, подозреваемый был задержан в штате Флорида. На посылках злоумышленник проставил в качестве отправителя имя кандидата в конгрессмены от Демократической партии Дебби Вассерман Шульц.

С понедельника по адресам политических противников президента США Дональда Трампа было разослано 12 посылок с взрывными устройствами. Адресатами таких отправлений стали, в числе прочих, бывший президент США Барак Обама, бывший вице-президент Джо Байден, бывшая кандидат в президенты Хиллари Клинтон и бывшие директоры спецслужб Джеймс Клэппер и Джон Бреннан.

Deutsche Welle
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