По сообщениям американских СМИ, подозреваемый был задержан в штате Флорида. На посылках злоумышленник проставил в качестве отправителя имя кандидата в конгрессмены от Демократической партии Дебби Вассерман Шульц.
С понедельника по адресам политических противников президента США Дональда Трампа было разослано 12 посылок с взрывными устройствами. Адресатами таких отправлений стали, в числе прочих, бывший президент США Барак Обама, бывший вице-президент Джо Байден, бывшая кандидат в президенты Хиллари Клинтон и бывшие директоры спецслужб Джеймс Клэппер и Джон Бреннан.
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