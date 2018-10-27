По сообщениям американских СМИ, подозреваемый был задержан в штате Флорида. На посылках злоумышленник проставил в качестве отправителя имя кандидата в конгрессмены от Демократической партии Дебби Вассерман Шульц.

С понедельника по адресам политических противников президента США Дональда Трампа было разослано 12 посылок с взрывными устройствами. Адресатами таких отправлений стали, в числе прочих, бывший президент США Барак Обама, бывший вице-президент Джо Байден, бывшая кандидат в президенты Хиллари Клинтон и бывшие директоры спецслужб Джеймс Клэппер и Джон Бреннан.