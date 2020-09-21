В марте 2019 года она была арестована в Техасе за хранение нелицензионного оружия, сопротивление при аресте и ношение поддельных водительских прав. Также выяснилось, что она просрочила срок своей полугодовой визы. На этот раз женщину задержали при попытке перейти границу в Буффало, штат Нью-Йорк. При себе у нее было огнестрельное оружие.

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В конце прошлой недели американские СМИ сообщили о перехваченном спецслужбами письме с рицином, адресованном Трампу. По данным источника CNN, знакомого с расследованием, письмо было отправлено из Квебека и содержало гранулированное вещество с такими же физическими характеристиками, что и молотые семена клещевины, в которых содержится рицин. Когда оно было отправлено, неизвестно.

Вся почта для Белого дома предварительно сортируется и проверяется, прежде чем попасть в вашингтонскую резиденцию президента. Два проведенных теста подтвердили наличие рицина. По данным NYT, конверты с рицином также были отправлены в офис шерифа и следственный изолятор Техаса. Расследование ведет объединенная оперативная группа по борьбе с терроризмом в Вашингтоне. При этом, по данным источников газеты, инцидент не связан с какими-либо международными террористическими группами.

В министерстве общественной безопасности Канады CNN сообщили, что пакеты с рицином были отправлены на адреса федерального правительства США, и канадские правоохранительные органы тесно сотрудничают по этому вопросу с американскими коллегами. Источник NBC сообщил, что письма также были отправлены в федеральные тюрьмы, но не уточнил, в какие именно и кто конкретно был адресатом.

NYT напоминает, что это уже вторая попытка послать Трампу рицин. В 2018 году спецслужбы перехватили потенциально опасную почту, адресованную президенту США, высокопоставленным сотрудникам Пентагона и других органов национальной безопасности. Обвинение по семи пунктам в связи с угрозой использовать биотоксин в качестве оружия было предъявлено ветерану ВМС Уильяму Клайду Аллену.

Весной и летом 2013 года два человека независимо друг от друга отправили письма с рицином 44-му президенту США Бараку Обаме. Житель Миссисипи Эверетт Дучке (Датчке) получил 25 лет тюрьмы за отправку письма с примесью рицина Обаме и сенатору-республиканцу. Актриса Шеннон Ричардсон была приговорена к 18 годам тюремного заключения за рассылку писем с рицином Обаме и другим общественным деятелям.

Рицин может использоваться в виде порошка, аэрозоли или гранул. При проглатывании, вдыхании или введении в качестве инъекции он вызывает головную боль, тошноту, внутреннее кровотечение и отказ работы некоторых органов. Смерть наступает в течение 36-72 часов, в зависимости от полученной дозы. Противоядия от рицина не существует.