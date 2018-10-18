В США задержали чиновницу Минфина, разгласившую BuzzFeed секреты о расследовании российского вмешательства в выборы

Эдвардс была задержана во вторник, 16 октября, а на следующий день коррупционный отдел прокуратуры Манхэттена предъявил ей обвинения в сговоре и нескольких случаях неполномочного раскрытия важной информации, передает ТАСС со ссылкой на WSJ 18 октября.
Как сообщает WSJ, чиновница сотрудничала с журналистом издания BuzzFeed News и в 2017-2018 годах выдавала ему конфиденциальную информацию, связанную с расследованием в отношении экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, его бизнес-партнера Ричарда Гейтса и россиянки Марии Бутиной, задержанной по подозрению в незаконной деятельности в качестве иностранного агента в США.
Также Эдвардс раскрыла по версии следствия, данные о российском после в Вашингтоне и российской компании Prevezon Holdings, вовлеченной в скандал с отмыванием денег в Соединенных Штатах. Имя журналиста, сотрудничавшего с Эдвардс, не раскрывается.
Бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту грозит до 10 лет тюрьмы. В суде он признал себя виновным по двум пунктам обвинения - в преступном сговоре и сговоре с целью препятствовать правосудию. Эти преступления относятся к тому периоду, когда политтехнолог Манафорт за щедрое вознаграждение работал на украинского президента Виктора Януковича и пророссийскую политическую партию ("Партия регионов"). В итоге Манафорт, ведя роскошную жизнь, "отмыл" больше 30 млн долларов, полагают американские следователи.
В августе члены коллегии присяжных в суде Александрии (штат Вирджиния) признали 69-летнего бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, включая пять пунктов, связанных с налоговыми махинациями, два - с нарушением банковского законодательства и один - с сокрытием счетов в иностранных банках. Манафорт обвиняется в предоставлении налоговым органам ложных сведений о доходах и в сокрытии информации об офшорных счетах.
Деловой партнер Манафорта и бывший советник Дональда Трампа Ричард Гейтс проходит по делу соответчиком. В феврале он признал себя виновным в даче ложных показаний американским властям, а также в сговоре против Соединенных Штатов.
Гражданка России Мария Бутина была задержана в Вашингтоне по обвинениям в незарегистрированной деятельности на территории США в качестве агента, действующего в интересах РФ, 16 июня.
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