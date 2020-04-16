В США за прошедшие сутки скончались 2569 человек

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы свыше 2 млн человек, от последствий заражения умерли свыше 134 тысяч человек. Больше всего жертв - в США. Они же занимают первое место в мире по быстроте распространения коронавируса.
В США за 24 часа от COVID-19 скончались 2569 человек. Общее число летальных случаев составилор 28 364. Накануне Дональд Трамп высказал предположение, что пик заболевания уже преодолен.
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