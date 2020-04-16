В США за месяц работу потеряли более 20 млн человек

В США резко вырос уровень безработицы в связи с ограничительными мерами, введенными властями для борьбы с распространением коронавируса. Только на прошлой неделе 5 миллионов 245 тысяч человек подали заявление на получение пособия по безработицы, сообщило в четверг, 16 апреля, в Вашингтоне министерство труда США. В течение последнего месяца работу потеряли около 22 миллионов американцев.

До начала кризиса пособия по безработице получали 1,7 миллиона человек. По оценкам некоторых экспертов, уровень безработицы в апреле может достичь отметки в 20 процентов, отмечает агентство AP.

ВВП США в первом квартале 2020 года уменьшится на 10,5 процента по сравнению с периодом до начала эпидемии, утверждают экономисты из Moody's. Если прогноз сбудется, то это будет самое крупное экономическое потрясение в США с 1947 года, в два раза мощнее, чем кризис 2008-2009 годов. В марте текущего года оборот розничной торговли в Америке упал до уровня 1992 года, в то время как объем промышленного производства сократился так сильно, как этого не происходило с 1946 года.

В настоящее время США стали эпицентром пандемии коронавируса. В стране, по данным на утро четверга, зафиксировано 639 664 случая коронавирусной инфекции, 30 985 человек умерли от последствий заражения вирусом.