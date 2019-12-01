Сорт под названием Cosmic Crisp является гибридом сортов Honeycrisp и Enterprise и был впервые выведен учеными Университета штата Вашингтон в 1997 году.
Коммерческое освоение этого сорта хрустящих и сочных яблок обошлось в 10 млн долларов.
Фермеры штата Вашингтон получили эксклюзивное право на выращивание этого сорта в течение следующих 10 лет.
"Это ультра-хрустящее, довольно твердое и сочное яблоко кисло-сладкого вкуса", - говорит Кейт Эванс, которая руководила программой селекции этого сорта в университете штата.
По ее словам, яблоки этого сорта очень медленно теряют при хранении свою красную окраску и сохраняют свои прекрасные вкусовые свойства при хранении в холодильнике в течение 10-12 месяцев.
К настоящему времени в штате посажено более 12 миллионов яблонь этого сорта, а строгая система лицензирования не позволяет выращивать его за пределами штата Вашингтон.
Сорт был первоначально известен под обозначением WA38, а название Cosmic Crisp появилось благодаря обилию белых пятнышек на поверхности яблока, напоминающему о звездном небе.
Штат Вашингтон является крупнейшим производителем яблок в США, но самые популярные из выращиваемых здесь сортов - Golden Delicious и Red Delicious - сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны других сортов - Pink Lady и Royal Gala.
Яблоки являются второй по объемам продаж фруктовой культурой в США, уступая только бананам.
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