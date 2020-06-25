Федеральное большое жюри - расширенная коллегия присяжных в США - вынесло второе обвинительное заключение в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его подозревают "в одном из самых крупных хищений секретной информации в истории Соединенных Штатов", сообщили в среду, 24 июня, в американском министерстве юстиции.

Речь идет о возможном сговоре австралийца с хакерами, имеющими отношение к группе Anonymous.

Документ не содержит новых преступных эпизодов в дополнение к 18 статьям, перечисленным в первом обвинительном заключении в мае 2019 года. "Однако он действительно расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов, в которых Ассанжа обвинили ранее", - сказано в новом заключении.

Ранее стало известно, что слушания в Великобритании по вопросу об экстрадиции Ассанжа в США перенесены из-за пандемии коронавируса как минимум на сентябрь.

Основатель Wikileaks впервые был арестован в 2010 году

Британская полиция арестовала австралийца по запросу Швеции, которая хотела допросить его в связи с обвинениями со стороны двух женщин в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Ассанж отказался ехать в Стокгольм, где был выдан ордер на его арест, заявив, что опасается экстрадиции или незаконной выдачи в Соединенные Штаты. Но в 2012 году он не явился в суд Великобритании, где должен был быть рассмотрен вопрос о его экстрадиции, а укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и провел там семь лет.

В апреле 2019 года суд признал Ассанжа виновным в неявке на заседание семилетней давности, и тогда власти Эквадора позволили британской полиции зайти в посольство и арестовать его. Основателя Wikileaks отправили в тюрьму строгого режима на 50 недель. Швеция тем временем закрыла дело в отношении Ассанжа.

Судебный процесс об экстрадиции в США продлится несколько месяцев

В течение недели стороны должны были представить свои вступительные аргументы, после этого слушания были прерваны до 18 мая, когда должны быть оглашены аргументы обеих сторон.

Заседания проходили при активных протестах сторонников Джулиана Ассанжа. Они начали свои выступления еще накануне открытия процесса. Среди пришедших поддержать основателя WikiLeaks были замечены дизайнер Вивьен Вествуд, музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс, актриса Сэйди Фрост.