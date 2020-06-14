Гражданин США 70-летний Майкл Флор получил счет на 1,12 млн долларов за лечение от COVID-19. Документ занимает 181 страницу и включает почти 3000 позиций, пишет издание The Seattle Times в субботу, 13 июня.
Мужчина провел 62 дня в клинике Swedish в городе Иссакуа недалеко от Сиэтла. Его состояние было критическим, медсестра ночной смены держала у его уха телефонную трубку, чтобы Флор смог попрощаться с родными.
За время лечения палата в отделении интенсивной терапии обошлась Флору в 9736 доллара в день, а аппарат искусственной вентиляции легких, который требовался пожилому мужчине на протяжении 29 дней, - еще в 2835 доллара за каждые сутки. Флор участвует в программе медицинского страхования для пожилых людей Medicare, поэтому ему не придется платить значительную часть общей суммы, отмечает издание.
Вирус SARS-CoV-2 обнаружен у более 7,7 млн жителей планеты, а около 430 000 человек скончались от последствий вызываемого им заболевания COVID-19. Больше всего заражений (свыше 2 млн случаев) и летальных исходов (свыше 115 000) - в США.
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