В США вузы судятся с правительством из-за высылки иностранных студентов

Университет Джонса Хопкинса в пятницу, 10 июля, подал в федеральный суд округа Колумбия иск против правительства США в связи с директивой, обязывающей иностранных студентов покинуть страну, если с осени их обучение будет полностью переведено в режим онлайн.

В иске указывается, что соответствующее решение Бюро по контролю и соблюдению миграционного и таможенного законодательства США (US Immigration and Customs Enforcement, ICE, является частью министерства национальной безопасности) "ставит с ног на голову" планы университета по возобновлению занятий со студентами в следующем семестре, пишет американское издание The Baltimore Sun.

Директива правительства по высылке студентов, обучающихся только онлайн

6 июля ICE уведомило американские вузы о том, что в связи с пандемией коронавируса иностранные студенты должны будут покинуть США или перевестись в другие вузы, если в их университете с осени будет предложена только онлайн-форма обучения.

Студентам вузов, в которых из-за пандемии коронавируса будет вестись только онлайн-обучение, будет запрещен въезд в страну, а тем, кто обучается в вузах, предлагающих смешанную форму обучения (состоящую из очных занятий и онлайн-курсов), будет запрещено учиться только в режиме онлайн, указали в ICE.

Иски MTI и Гарварда

Ранее с аналогичными исками против директивы правительства выступили Массачусетский технологический институт и Гарвардский университет. По сведениям агентства AP, ни один из этих двух вузов не планирует проводить в зимнем семестре занятия, требующие личного присутствия студентов.

Что касается Университета Джонса Хопкинса, в котором обучаются около 5000 иностранных студентов, то он, по данным AP, планирует осенью предлагать как курсы, требующие личного присутствия студентов, так и онлайн-лекции, а после перерыва, связанного с отмечаемым 26 ноября Днем благодарения, полностью перейти на онлайн-обучение.

В иске университета решение администрации Трампа характеризуется как "самоуправное и произвольное". Также указывается, что оно ставит вуз перед не имеющей решения дилеммой: или он будет следовать своим планам по возобновлению обучения, или будет вынужден вводить занятия, требующие личного присутствия студентов, чтобы позволить им остаться в стране.

Студенты из ФРГ просят правительство Германии о помощи

На момент публикации материала DW Бюро по контролю и соблюдению миграционного и таможенного законодательства еще не дало комментария относительно иска. Ранее Госдеп заявил, что в США рады иностранным студентам, однако "нынешняя ситуация предоставляет американским студентам более гибкие возможности для продолжения обучения в США, одновременно позволяя соблюдать социальную дистанцию в открытых по всей стране общежитиях".

Тем временем немецкие учащиеся американских вузов обратились за помощью к правительству Германии. "Мы рассчитываем на вашу поддержку", - говорится в письме нескольких десятков бывших, нынешних и будущих студентов из ФРГ, адресованном министру иностранных дел Германии Хайко Масу (Heiko Maas), послу ФРГ в США Эмили Хабер (Emily Haber), а также членам комитета бундестага по внешнеполитическим вопросам.