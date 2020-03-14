В США вступил в силу указ президента Дональда Трампа, запретившего въезд в страну из государств Европы на 30 дней в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. С субботы, 14 марта, власти Соединенных Штатов отказывают во въезде всем, кто не является гражданами Соединенных Штатов и за прошедшие две недели побывал в одном из государств шенгенской зоны.

Запрет пока не распространяется на Великобританию и не затрагивает граждан США, прошедших соответствующее обследование. Вместе с тем 13 марта Трамп отметил, что ограничительная мера может в ближайшее время затронуть и британцев, а также граждан ряда других стран. При этом он отметил резкий рост числа заболевших на территории Соединенного Королевства.

О данной мере Трамп сообщил в обращении к нации 11 марта, объяснив ее стремлением замедлить распространение в США опасного вируса. Он указал на действия американских властей в ответ на вспышку заболевания в Китае. В свою очередь "Европейский Союз не смог принять аналогичные меры предосторожности и ограничить въезд прибывающих из Китая и иных очагов" заболевания, подчеркнул он, указав, что множество новых случаев заражения в США появились из-за путешественников из Европы.

Пакет помощи пострадавшим от коронавируса

Между тем Палата представителей США в ночь на 14 марта приняла законопроект, предполагающий выделение нескольких десятков миллиардов долларов заразившимся коронавирусом американцам. Документ, о котором ранее договорились демократы и республиканцы, поддержали 363 конгрессмена, 40 проголосовали против. Инициатива предполагает предоставление финансовой помощи тем, кто пострадал в ходе пандемии коронавируса. В частности, будут выделены средства на бесплатные тесты на заражение SARS-CoV-2, отпуск для заболевших.

На следующей неделе законопроект поступит в Сенат, который, как ожидается, также его одобрит. О своей поддержке также сообщил в Twitter Трамп, призвав конгрессменов за него проголосовать.

Заболели более 145 тысяч человек

С начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года коронавирус SARS-CoV-2 выявлен в 145 странах и территориях. В мире официально подтверждены более 145 000 случаев заражения, более 5400 человек скончались, 72,5 тысячи больных выздоровели.

При этом почти 81 000 случаев заболевания и более 3000 летальных исходов приходится на КНР. В Европе эпицентром коронавируса стала Италия, в которой насчитывается 17 660 случаев заражения, 1266 человек скончались. В США с начала вспышки выявлено 2329 инфицированных, 50 пациентов скончались. 13 марта Трамп на фоне резкого роста числа заболевших ввел режим чрезвычайного положения и пообещал выделить на борьбу с коронавирусом 50 миллиардов долларов.