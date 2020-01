В США водитель открыл огонь по детям, бросавшим снежки в его машину

По данным местной полиции, инцидент произошел вечером 4 января. Группа детей бросала снежки в проезжающие машины. Один из снежков попал в автомобиль Toyota белого цвета, водитель которого начал стрелять по детям. В результате ранения получили 12-летняя девочка и 13-летний мальчик. Полицейские оказали им первую помощь на месте происшествия, а затем детей доставили в больницу, их жизни ничто не угрожает.

On Saturday, January 4, 2020, at approximately 7:50 p.m., the Milwaukee Police Department responded to a shooting on the 6100 Block of West Birch St. Upon arrival officers found a 12 year old Milwaukee female suffering from a non-life threatening gunshot wound.