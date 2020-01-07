В США водитель открыл огонь по детям, бросавшим снежки в его машину

Водитель автомобиля в Милуоки (штат Висконсин) открыл огонь по детям, которые бросали снежки в его машину. Об этом сообщает телеканал CNN.
© Corbis / Scanpix

По данным местной полиции, инцидент произошел вечером 4 января. Группа детей бросала снежки в проезжающие машины. Один из снежков попал в автомобиль Toyota белого цвета, водитель которого начал стрелять по детям. В результате ранения получили 12-летняя девочка и 13-летний мальчик. Полицейские оказали им первую помощь на месте происшествия, а затем детей доставили в больницу, их жизни ничто не угрожает.

Задержать стрелявшего по горячим следам не удалось - полиция просит всех, кто может помочь в расследовании этого дела, предоставить сведения о подозреваемом.

Как напоминает РБК, в конце декабря неизвестные открыли стрельбу на парковке возле американского города Хьюстон. В результате погибли два человека, еще шесть пострадали. По данным полиции, огонь открыли из машины, которая проезжала мимо группы молодых латиноамериканцев, снимавших музыкальный клип.

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