По данным местной полиции, инцидент произошел вечером 4 января. Группа детей бросала снежки в проезжающие машины. Один из снежков попал в автомобиль Toyota белого цвета, водитель которого начал стрелять по детям. В результате ранения получили 12-летняя девочка и 13-летний мальчик. Полицейские оказали им первую помощь на месте происшествия, а затем детей доставили в больницу, их жизни ничто не угрожает.
On Saturday, January 4, 2020, at approximately 7:50 p.m., the Milwaukee Police Department responded to a shooting on the 6100 Block of West Birch St. Upon arrival officers found a 12 year old Milwaukee female suffering from a non-life threatening gunshot wound.— Milwaukee Police (@MilwaukeePolice) 6 января 2020 г.
Задержать стрелявшего по горячим следам не удалось - полиция просит всех, кто может помочь в расследовании этого дела, предоставить сведения о подозреваемом.
Как напоминает РБК, в конце декабря неизвестные открыли стрельбу на парковке возле американского города Хьюстон. В результате погибли два человека, еще шесть пострадали. По данным полиции, огонь открыли из машины, которая проезжала мимо группы молодых латиноамериканцев, снимавших музыкальный клип.
Президент Эстонии пожелала Меркель успеха на встрече с Путиным по Ирану
Керсти Кальюлайд подчеркнула важность участия России...
В США водитель открыл огонь по детям, бросавшим снежки в его машину
Водитель автомобиля в Милуоки (штат Висконсин) открыл...
Почти полмиллиона работников в Германии могут столкнуться с последствиями "Брекзита"
Судьба многих рабочих мест в ФРГ, обеспечивающих...
Польша может законодательно запретить российскую трактовку истории из-за Второй мировой (15)
Проект резолюции, направленной против российской...
В Иране в давке на похоронах Сулеймани погибли десятки людей (3)
Гостелевидение Ирана сообщает о десятках погибших и...
TOP новостей
Министр и генкомиссар обещают вернуть таблички с зелеными стрелками с завтрашнего дня (65)
Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич...
Президент поздравил православных и староверов Литвы с Рождеством Христовым (46)
Президент Гитанас Науседа поздравил с наступающим...
Экономист назвал места в столице, где образуются заторы: вопрос времени, когда они станут непроездными (34)
Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что...
Цены на частные детские сады в столице: тысячу иногда приходится заплатить до начала посещения (43)
От нескольких сот до больше тысячи евро приходится...
Дебошира из России в Литве обвиняют в покушении на убийство, порче имущества и грабеже (54)
В литовский суд передано дело гражданина Российской...