По данным местной полиции, инцидент произошел вечером 4 января. Группа детей бросала снежки в проезжающие машины. Один из снежков попал в автомобиль Toyota белого цвета, водитель которого начал стрелять по детям. В результате ранения получили 12-летняя девочка и 13-летний мальчик. Полицейские оказали им первую помощь на месте происшествия, а затем детей доставили в больницу, их жизни ничто не угрожает.
On Saturday, January 4, 2020, at approximately 7:50 p.m., the Milwaukee Police Department responded to a shooting on the 6100 Block of West Birch St. Upon arrival officers found a 12 year old Milwaukee female suffering from a non-life threatening gunshot wound.— Milwaukee Police (@MilwaukeePolice) 6 января 2020 г.
Задержать стрелявшего по горячим следам не удалось - полиция просит всех, кто может помочь в расследовании этого дела, предоставить сведения о подозреваемом.
Как напоминает РБК, в конце декабря неизвестные открыли стрельбу на парковке возле американского города Хьюстон. В результате погибли два человека, еще шесть пострадали. По данным полиции, огонь открыли из машины, которая проезжала мимо группы молодых латиноамериканцев, снимавших музыкальный клип.
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