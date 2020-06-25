В США вновь резко обострилась ситуация с коронавирусом SARS-CoV-2. По данным университета Джона Хопкинса, за минувшие сутки в стране выявлено 35 900 новых случаев инфекции - почти столько же, сколько на пике эпидемии в апреле. Особенно тяжелая ситуация сложилась на юге США. Поэтому штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут ввели карантин для въезжающих из целого ряда южных штатов, в том числе из Алабамы, Арканзаса, Аризоны, Флориды, Южной Каролины и Техаса.
"Въезжающие из регионов, особенно сильно пострадавших от пандемии, могут привезти с собой и инфекцию. Нужно смотреть правде в глаза. Отрицание - не жизненная стратегия", - заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. За нарушение карантина приезжим будет угрожать штраф в размере 2000 долларов и в размере 5000 долларов - в случае повторного нарушения.
По данным университета Джона Хопкинса, в США количество зарегистрированных случаев коронавируса достигло почти 2,4 млн, в количество летальных исходов - почти 122 тысячи. Соединенные Штаты с большим отрывом лидируют в списке стран, пострадавших от пандемии. За последние две недели почти половина штатов фиксирует резкий рост заболеваемости. Эксперты объясняют это, в том числе, поспешной, по их мнению, отменой ограничительных мер.
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