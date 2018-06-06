В США уволена помощница президента Трампа

"Келли Садлер больше не работает в администрации президента", - объявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах, слова которого приводит CNN.

В мае сообщалось, что Келли Садлер на совещании предложила не принимать во внимание несогласие Джона Маккейна с кандидатурой Джины Хаспел на пост директора ЦРУ. Садлер якобы произнесла фразу: "Он все равно умирает". Родственники сенатора раскритиковали автора высказывания, а его дочь призвала Белый дом уволить Садлер.

После скандального высказывания Садлер не приносила публичных извинений. Белый дом тоже отказался выступить с осуждением ее поступка. Впрочем, Келли попросила прощения у дочери Маккейна Меган в телефонном разговоре.

Отметим, что после того, как брошенная Садлер фраза попала в прессу, в Белом доме стали обсуждать проблему утечек. Поиск тех, кто мог сливать информацию о совещаниях, обострил отношения между сотрудниками Белого дома, утверждают источники CNN. Сама Садлер полагала, что к утечкам причастна ее коллега Мерседес Шлапп.

В июле 2017 года у Маккейна диагностировали тяжелую форму рака мозга, передает РИА "Новости". Тогда же 81-летний политик перенес операцию. С декабря прошлого года он не принимает непосредственного участия в работе сената, оставаясь в своем штате Аризона под присмотром врачей.