В США уволена помощница президента Трампа

"Келли Садлер больше не работает в администрации президента", - объявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах, слова которого приводит CNN.
В мае сообщалось, что Келли Садлер на совещании предложила не принимать во внимание несогласие Джона Маккейна с кандидатурой Джины Хаспел на пост директора ЦРУ. Садлер якобы произнесла фразу: "Он все равно умирает". Родственники сенатора раскритиковали автора высказывания, а его дочь призвала Белый дом уволить Садлер.
После скандального высказывания Садлер не приносила публичных извинений. Белый дом тоже отказался выступить с осуждением ее поступка. Впрочем, Келли попросила прощения у дочери Маккейна Меган в телефонном разговоре.
Отметим, что после того, как брошенная Садлер фраза попала в прессу, в Белом доме стали обсуждать проблему утечек. Поиск тех, кто мог сливать информацию о совещаниях, обострил отношения между сотрудниками Белого дома, утверждают источники CNN. Сама Садлер полагала, что к утечкам причастна ее коллега Мерседес Шлапп.
В июле 2017 года у Маккейна диагностировали тяжелую форму рака мозга, передает РИА "Новости". Тогда же 81-летний политик перенес операцию. С декабря прошлого года он не принимает непосредственного участия в работе сената, оставаясь в своем штате Аризона под присмотром врачей.
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