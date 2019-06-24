Сообщается, что наряд выехал в субботу утром по звонку в службу 911. На месте полицейские обнаружили возгорание в одном из домов. После того, как пожар был потушен, в доме были обнаружены тела женщины и двоих детей. Тело 37-летней женщины с тяжелыми травмами головы и лица нашли на кровати, тела ее сыновей двух и трех лет обнаружили неподалеку. По словам источников, детей утопили в ванной.
По данным собеседников газеты, арестован сожитель Аушевой и отец ее детей, 36-летний Шейн Уокер. Ему могут предъявить обвинения в убийстве, непредумышленном убийстве, поджоге и незаконном хранении оружия. Мужчину задержали, когда он шел по шоссе с мобильным телефоном и военным билетом Аушевой в руках: он предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения.
Полиции уже известно о случаях домашнего насилия Уокера в отношении Аушевой. В частности, источник издания уточнил, что Уокер ударил ее в декабре, заподозрив в измене. Его отправили на психиатрическое освидетельствование.
Аушева приехала в Штаты в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею. Через три месяца она записалась на службу в Нацгвардию Нью-Йорка. В 2012 году женщина получила гражданство США, а в 2014-м ее перевели в ВВС Нацгвардии, отмечает Fox News.
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