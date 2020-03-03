В США сравнили непризнание вхождения Балтии в СССР и Крыма в Россию

"Мы никогда не соглашались, что это советские социалистические республики и законные части России", — сказал он.

Подобной позиции Вашингтон придерживается и в отношении Крыма, отметил Гилмор. По его словам, Москве необходимо изменить подход во внешней политике. Политик добавил, что США сохранят санкции в отношении полуострова до тех пор, пока Россия "не выйдет из Крыма".

В конце февраля госсекретарь США Майк Помпео потребовал вернуть Крым Украине. Он заявил, что до этого момента Вашингтон сохранит антироссийские санкции. По его словам, власти региона нарушают права и свободы человека. Глава Госдепа также отметил, что "милитаризация Крыма служит угрозой общей безопасности".

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украине в ближайшее время не получится вернуть Крым. По его словам, в настоящее время усилия Киева нацелены на поддержку соотечественников, живущих на полуострове. В то же время он пообещал сделать все, чтобы "над Крымом развевался украинский флаг".