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США никогда не поддерживали мнение, что страны Балтии входили в состав СССР, так как они были "покорены силой". Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, сообщается на сайте американского Госдепартамента, передает РБК.
В США сравнили непризнание вхождения Балтии в СССР и Крыма в Россию
© AP / Scanpix

"Мы никогда не соглашались, что это советские социалистические республики и законные части России", — сказал он.

Подобной позиции Вашингтон придерживается и в отношении Крыма, отметил Гилмор. По его словам, Москве необходимо изменить подход во внешней политике. Политик добавил, что США сохранят санкции в отношении полуострова до тех пор, пока Россия "не выйдет из Крыма".

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В конце февраля госсекретарь США Майк Помпео потребовал вернуть Крым Украине. Он заявил, что до этого момента Вашингтон сохранит антироссийские санкции. По его словам, власти региона нарушают права и свободы человека. Глава Госдепа также отметил, что "милитаризация Крыма служит угрозой общей безопасности".

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украине в ближайшее время не получится вернуть Крым. По его словам, в настоящее время усилия Киева нацелены на поддержку соотечественников, живущих на полуострове. В то же время он пообещал сделать все, чтобы "над Крымом развевался украинский флаг".

rus.DELFI.lv
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