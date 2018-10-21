В США спустили на воду новейшие атомные субмарины SSN-791 "Делавэр" и SSN-792 "Вермонт", оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк". Об этом говорится в сообщении пресс-службы американских ВМС.

Обе подлодки принадлежат к классу "Вирджиния" (головная лодка серии, спущена на воду в 1998 году). "Делавэр" спущен на воду на верфи в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния), а "Вермонт" — в Гротоне (штат Коннектикут). Каждая из них оснащена современным радиоэлектронным оборудованием, малошумна и вооружена 12 крылатыми ракетами "Томагавк", которые могут нести ядерную боеголовку. Эти ракеты предназначены для ударов по кораблям и наземным сооружениям противника, а также борьбы с другими подлодками.

"Делавэр" и "Вермонт", заложенные в 2008 году, стали восемнадцатой и девятнадцатой подводными лодками проекта "Вирджиния". Сейчас достраиваются еще не менее девяти субмарин этого класса, заложенные в 2014 году. Длина подлодок проекта "Вирджиния" — 114,9 м, ширина — 10,5 м. Кроме ракет, они вооружены 26 торпедами, а также подводными необитаемыми аппаратами для специальных операций. Экипаж субмарин данного проекта — 100–​120 человек в зависимости от решаемых задач. Стоимость каждой из них — около $2,7 млрд.

Российским аналогом лодок типа "Вирджиния" являются близкие по размерам и скоростным характеристикам АПЛ проекта 885 "Ясень", вооруженные торпедами и крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр".