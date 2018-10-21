В США спустили на воду новейшие атомные субмарины SSN-791 "Делавэр" и SSN-792 "Вермонт", оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк". Об этом говорится в сообщении пресс-службы американских ВМС.
Обе подлодки принадлежат к классу "Вирджиния" (головная лодка серии, спущена на воду в 1998 году). "Делавэр" спущен на воду на верфи в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния), а "Вермонт" — в Гротоне (штат Коннектикут). Каждая из них оснащена современным радиоэлектронным оборудованием, малошумна и вооружена 12 крылатыми ракетами "Томагавк", которые могут нести ядерную боеголовку. Эти ракеты предназначены для ударов по кораблям и наземным сооружениям противника, а также борьбы с другими подлодками.
Electric Boat christened the Virginia-class attack submarine Vermont (SSN 792) Saturday, October 20, 2018 in Groton #navy #submarine #ussvermont #pcuvermont #vermont #silentservice #christening #electricboat #grotonct #thedayct pic.twitter.com/V4kKVkF66s
— Sean D. Elliot (@seandelliot) October 20, 2018
"Делавэр" и "Вермонт", заложенные в 2008 году, стали восемнадцатой и девятнадцатой подводными лодками проекта "Вирджиния". Сейчас достраиваются еще не менее девяти субмарин этого класса, заложенные в 2014 году. Длина подлодок проекта "Вирджиния" — 114,9 м, ширина — 10,5 м. Кроме ракет, они вооружены 26 торпедами, а также подводными необитаемыми аппаратами для специальных операций. Экипаж субмарин данного проекта — 100–120 человек в зависимости от решаемых задач. Стоимость каждой из них — около $2,7 млрд.
Российским аналогом лодок типа "Вирджиния" являются близкие по размерам и скоростным характеристикам АПЛ проекта 885 "Ясень", вооруженные торпедами и крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр".
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