Два испытания бомбы без ядерного заряда прошли 9 июня на полигоне Тонопа в штате Невада, пишет NEWSru.com. "Испытания являются частью серии совместных тестов, чтобы показать способность самолета доставлять вооружения и неядерные функции бомбы", - говорится в пресс-релизе Министерства энергетики, который цитирует РИА "Новости".
"Эти квалификационные летные испытания показывают, что конструкция B61-12 соответствует системным требованиям, и иллюстрируют дальнейший прогресс программы продления срока службы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности", - заявил Майкл Люттон.
В прошлом году Национальное управление ядерной безопасности провело совместно с ВВС страны два испытания модификации ядерной бомбы B61-12 в штате Невада. Бомба, не оснащенная ядерными боевыми частями, была сброшена с истребителя F-15E. В ходе испытаний оценивались неядерные функции бомбы, а также способность истребителя доставлять оружие.
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