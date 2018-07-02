Военно-воздушные силы США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики страны провели первые испытания управляемой ядерной бомбы B61-12 с участием стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit. Об этом, как передает портал Military.com, сообщил представитель NNSA бригадный генерал Майкл Люттон.
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Два испытания бомбы без ядерного заряда прошли 9 июня на полигоне Тонопа в штате Невада, пишет NEWSru.com. "Испытания являются частью серии совместных тестов, чтобы показать способность самолета доставлять вооружения и неядерные функции бомбы", - говорится в пресс-релизе Министерства энергетики, который цитирует РИА "Новости".

"Эти квалификационные летные испытания показывают, что конструкция B61-12 соответствует системным требованиям, и иллюстрируют дальнейший прогресс программы продления срока службы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности", - заявил Майкл Люттон.

В прошлом году Национальное управление ядерной безопасности провело совместно с ВВС страны два испытания модификации ядерной бомбы B61-12 в штате Невада. Бомба, не оснащенная ядерными боевыми частями, была сброшена с истребителя F-15E. В ходе испытаний оценивались неядерные функции бомбы, а также способность истребителя доставлять оружие.

NEWSru.com
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