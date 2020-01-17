Несколько американских военных пострадали при обстреле Ираном 8 января базы Айн аль-Асад на западе Ирака. Эту информацию подтвердило отвечающее за операции на Среднем Востоке Центральное командование США (CENТCOM) в пятницу, 17 января. Они получили контузии, у них есть подозрение на сотрясение головного мозга.

"Как было заявлено раньше, ни один военнослужащий США не был убит во время нападения Ирана на базу Айн-аль-Асад 8 января. Все же нескольким военным была оказана помощь в связи с симптомами контузии от взрыва, их все еще обследуют", — приводит издание Defense One слова официального представителя штаба операции международной антитеррористической операции "Непоколебимая решимость", проводимой под руководством США в Ираке и Сирии, полковника Майлса Кэггинса.

Пострадавшие эвакуированы в госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии для лечения и дальнейшего обследования. Точное число пострадавших CENТCOM не называет, однако агентство CNN сообщает, что речь идет об 11 военнослужащих.

Иран обстрелял 8 января две военные базы в Ираке, на которых дислоцировались военнослужащие США, выпустив по ним около 15 ракет. Атака была проведена как акция возмездия за убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде.

По официальным данным, которые озвучивал и президент Дональд Трамп, и Пентагон, пострадавших среди военнослужащих США не было.