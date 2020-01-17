Несколько американских военных пострадали при обстреле Ираном 8 января базы Айн аль-Асад на западе Ирака. Эту информацию подтвердило отвечающее за операции на Среднем Востоке Центральное командование США (CENТCOM) в пятницу, 17 января. Они получили контузии, у них есть подозрение на сотрясение головного мозга.
"Как было заявлено раньше, ни один военнослужащий США не был убит во время нападения Ирана на базу Айн-аль-Асад 8 января. Все же нескольким военным была оказана помощь в связи с симптомами контузии от взрыва, их все еще обследуют", — приводит издание Defense One слова официального представителя штаба операции международной антитеррористической операции "Непоколебимая решимость", проводимой под руководством США в Ираке и Сирии, полковника Майлса Кэггинса.
Пострадавшие эвакуированы в госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии для лечения и дальнейшего обследования. Точное число пострадавших CENТCOM не называет, однако агентство CNN сообщает, что речь идет об 11 военнослужащих.
Иран обстрелял 8 января две военные базы в Ираке, на которых дислоцировались военнослужащие США, выпустив по ним около 15 ракет. Атака была проведена как акция возмездия за убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде.
По официальным данным, которые озвучивал и президент Дональд Трамп, и Пентагон, пострадавших среди военнослужащих США не было.
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке (2)
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал...
Заморозку Трампом военной помощи Киеву признали незаконной (1)
В контрольно-ревизионном органе Конгресса США сочли,...
Сейм Латвии потребовал от РФ отказаться от исторического ревизионизма (2)
Латвийские парламентарии обнародовали заявление "К...
Верховная Рада одобрила возвращение Украины в ПАСЕ (1)
Также парламент определил задачи для делегации...
В США сообщили о пострадавших солдатах при ракетном ударе Ирана (1)
Предположительно 11 американских военнослужащих...
TOP новостей
Рана на теле Литвы: родители сутками не замечают исчезновения детей, не помнят их имен (9)
По данным Министерства внутренних дел (МВД) Литвы,...
Вильнюсцы обеспокоены: уникальный район хотят превратить в "муравейник"
Жверинас – один из самых привлекательных районов...
Жители Литвы звонят в полицию, но личность разыскиваемого мужчины пока не установлена (2)
Литовская полиция 16 января распространила фоторобот...
Депутат Путейкис предлагает национализировать компанию Grigeo
Депутат литовского парламента Наглис Путейкис...
Зима все еще дремлет: в выходные снова прогнозируют тепло
В пятницу днем погоду в Литве обусловит зона высокого...