Первоначальные сведения о наличии якобы двух стрелявших не подтвердились. Ранее интернет-портал Breaking 911.com сообщил, что стрельба велась "в нескольких местах". Первоначально полиция предполагала, что преступления совершили два человека, перемещавшиеся в двух машинах, однако, как отметил Breaking 911, позднее выяснилось, что стрелок был один. Его застрелили полицейские. Стрелявший - белый мужчина в возрасте около 30 лет.

Информация об иностранных гражданах, пострадавших в результате стрельбы в городе Одесса, не поступала, сообщило " генконсульство России в Хьюстоне. Медицинская помощь в больницах штата Техас оказывается 14 человекам, пострадавшим в субботу в результате стрельбы близ города Одесса, сообщил глава системы медучреждений Расселл Типпин на пресс-конференции.

"В настоящее время в больницах остаются 14 пострадавших", - информировал он. "Все местные больницы и иные медучреждения закрыты на вход и выход для посторонних. Это сделано во имя безопасности медперсонала и тех, кто госпитализирован", - добавил Типпин. По его словам, медучреждения возобновят работу в штатном режиме, когда будет решено, что опасность миновала окончательно.

Трагедия стала второй в Техасе и третьей по счету в США только в августе, отмечает внимание телекомпания CNN. В начале месяца произошло несколько трагедий со стрельбой. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в техасском городе Эль-Пасо. Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция.

В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены. В свете произошедшего в стране активно ведут дискуссии о том, какие меры необходимо принять для ужесточения контроля за оборотом оружия.

В отличие от большинства схожих трагедий массовая стрельба в штате Техас, произошедшая между городами Мидленд и Одесса, не носила преднамеренный и спланированный характер. Как сообщил шеф полиции Одессы Майкл Герке, все началось, когда сотрудник патрульно-постовой службы в 15:17 по местному времени (23:17 по Москве) во время выборочной проверки на дороге остановил легковой автомобиль "Хонда" золотистого цвета. Водитель выстрелил в сотрудника, рванул в западном направлении к Одессе и по пути выстрелил еще в одного человека. Подозреваемый открывал огонь по беззащитным людям еще два раза, в промежутке между которыми бросил автомобиль и угнал почтовый автофургон.

Финал трагедии разыгрался около кинотеатра Cinergy, где произошла перестрелка между подозреваемым и блюстителями порядка. Шеф городской полиции не сказал, был ли злоумышленник застрелен или покончил с собой. По последним данным полиции, погибли пять человек, пострадало 21 гражданское лицо, ранения также получили сотрудник патрульно-постовой службы и двое полицейских из Мидленда и Одессы. Не уточняется, включен ли стрелявший в список жертв.

Шеф полиции Герке описал стрелявшего как белого мужчину старше 30 лет. При нем обнаружено удостоверение личности, однако полиция пока не называет его имени и фамилии, так как хочет прежде завершить процесс опознания. Мотивы преступления не установлены.

Полиция отказалась раскрыть, каким видом оружия пользовался одиночка. Представитель департамента общественной безопасности Техаса Элизабет Картер рассказала CNN, что огонь велся из винтовки.

Руководитель медцентра системы общественного здравоохранения в Одессе Расселл Типпин тем временем скорректировал данные и сообщил, что в его учреждение поступили 13 пострадавших, в том числе ребенок младше двух лет. Из них семеро находятся в критическом состоянии, еще двое - в серьезном, один умер от полученных ранений, остальные после оказания медпомощи выписаны.

1 сентября в Техасе вступает в силу закон об очередном смягчении правил надзора за оборотом огнестрельного оружия.

Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр проинформировал президента Дональда Трампа о стрельбе в Техасе. Вице-президент страны Майкл Пенс заявил, что к расследованию причин очередной трагедии подключено ФБР. Пенс назвал произошедшее примером "массовых зверств" и заявил о решимости администрации Соединенных Штатов "взаимодействовать с Республиканской и Демократической партиями в Конгрессе в принятии мер в целях обуздания этого бича страны".

Губернатор Техаса Грег Эбботт назвал происшедшее "бессмысленным и трусливым нападением". Губернатор собирается уже утром в воскресенье посетить Одессу.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) в субботу в свете произошедшей в штате Техас стрельбы призвала контролируемый республиканцами Сенат присоединиться к нижней палате законодательного органа и положить конец насилию с применением огнестрельного оружия в Соединенных Штатах.

"Всему есть предел, - написала Пелоси на своей странице в "Твиттере". - Каждый день население всей Америки, на этот раз на западе Техаса, платит катастрофическую цену из-за эпидемии насилия с применением огнестрельного оружия".

По словам спикера, Сенат должен "прекратить чинить препятствия и, в конце концов, принять одобренную Палатой представителей резолюцию, направленную на то, чтобы положить конец вооруженному насилию". В своем заявлении Пелоси, занимающая третий по значимости пост в государственной иерархии США, также выразила соболезнования семьям погибших в результате стрельбы.

Законодательная инициатива, о которой идет речь, была одобрена нижней палатой Конгресса, которую контролируют демократы, еще в феврале. Она предполагает ужесточение требований к проверке данных покупателей огнестрельного оружия в США. При этом в Сенате республиканцы блокируют прохождение данной резолюции.

Право на приобретение и ношение огнестрельного оружия гарантировано американцам второй поправкой к конституции США. Власти страны предпринимали в последние годы попытки ужесточить контроль за оборотом оружия в свете неоднократно происходивших в США инцидентов с его применением, но успехом эти усилия не увенчались.