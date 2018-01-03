Сообщение о кончине Монсона появилось накануне на официальном сайте Церкви. Глава мормонов, как уточняется, ушел из жизни по причинам, связанным с его преклонным возрастом.
Монсон возглавил Церковь Иисуса Христа Святых последних дней в 2008 году, став ее 16-м президентом. До тех пор пока не пройдут похороны главы мормонов, ему не собираются выбирать преемника.
President @ThomasSMonson, 90, has passed away peacefully surrounded by family. pic.twitter.com/66qoVrinIW— The LDS Church (@LDSchurch) January 3, 2018
За время президентства Монсона число сторонников Церкви выросло с 13 миллионов до более чем 16 миллионов человек по всему миру. Стали функционировать десятки новых храмов.
Монсон в возрасте 36 лет был посвящен в апостолы, что является высшим рангом мормонского духовенства. При этом он вошел в состав руководящего органа Церкви - Кворум 12 апостолов.
Стоит отметить, что Святые последних дней считают президента своей организации пророком, провидцем и носителем откровения.
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней была основана Джозефом Смитом в 1830 году. Его последователи убеждены, что он получил от Бога знания, недоступные человечеству до него, и смог вновь организовать истинную церковь в отличие от остальных, которые отошли от христианства.
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