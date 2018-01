В США скончался глава мормонов Томас Монсон

Сообщение о кончине Монсона появилось накануне на официальном сайте Церкви. Глава мормонов, как уточняется, ушел из жизни по причинам, связанным с его преклонным возрастом.

Монсон возглавил Церковь Иисуса Христа Святых последних дней в 2008 году, став ее 16-м президентом. До тех пор пока не пройдут похороны главы мормонов, ему не собираются выбирать преемника.

President @ThomasSMonson, 90, has passed away peacefully surrounded by family. pic.twitter.com/66qoVrinIW