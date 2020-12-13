aA
Поставки препарата от коронавируса BioNTech и Pfizer 145 прививочным центрам уже начались, 14 декабря стартует вакцинация населения, сообщили в Белом доме.
В США с 14 декабря стартует массовая вакцинация от коронавируса
© Reuters / Scanpix

В США начинается прививочная кампания от коронавируса. Первые партии доз вакцины компаний BioNTech и Pfizer будут поставлены 145 центрам вакцинации 14 декабря, после этого специалисты центров начнут делать прививки. Об этом в субботу, 12 декабря, сообщил один из руководителей "Операции невероятная скорость" (Operation Warp Speed), программы массовой вакцинации Белого дома, генерал Гас Перна.

Статьи по теме:
Профессор назвал возможные реакции после прививки от Covid-19: люди не должны быть напуганы  (54)
Разработчики вакцин от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca заявили о сотрудничестве  (68)

По его словам, транспортировка вакцины уже началась, а первый этап поставок будет завершен 16 декабря. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вакцинация начнется в ближайшие 24 часа.

Вакцина BioNTech и Pfizer допущена в шести странах

Накануне вакцина BNT162b2, разработанная немецкой компанией BioNTech совместно с американским концерном Pfizer, была допущена к использованию в США. Тем самым Соединенные Штаты стали шестой страной, выдавшей разрешение на применение данного препарата. Ранее аналогичные решения приняли власти Великобритании, Канады, Бахрейна, Саудовской Аравии и Мексики. В ЕС проверка вакцины продолжается, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) намерено принять решение до 29 декабря.

Компании BioNTech и Pfizer начали экстренную регистрацию вакцины от COVID-19 в США 20 ноября, подав соответствующую заявку медицинскому регулятору Минздрава страны FDA. По результатам исследований, эффективность препарата достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет - более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний, более 40% которых - люди в возрасте от 56 до 85 лет, до сих пор не выявлено. В испытаниях вакцины участвовали 43,5 тысячи человек, примерно половина из них получили плацебо.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

В США признали вакцину BioNTech и Pfizer безопасной (23)

Управление по санитарному надзору США (FDA) признало...

TOP новостей

Arūnas Dulkys, Ingrida Šimonytė

Карантин в Литве продлится до 31 января: закрываются магазины, запрещается необязательное передвижение (208)

Новое правительство на внеочередном заседании...

Шимоните просит оставаться дома, если хочется, чтобы 6-недельный карантин сократился (63)

Премьер-министр Ингрида Шимоните считает, что...

Профессор Станкунас: риск заразиться дома от близких в 10 раз выше, чем в другом окружении (138)

Профессор факультета общественного здравоохранения...

Министр здравоохранения: нет ни одного муниципалитета, где бы ситуация была хорошей - везде горит красный свет (6)

Министр здравоохранения Арунас Дулькис сообщил, что в...

Представитель профсоюза медиков: жду, когда чиновники осознают, насколько ужасна реальность (36)

Несмотря на распространение глобальной пандемии...