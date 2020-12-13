В США с 14 декабря стартует массовая вакцинация от коронавируса

В США начинается прививочная кампания от коронавируса. Первые партии доз вакцины компаний BioNTech и Pfizer будут поставлены 145 центрам вакцинации 14 декабря, после этого специалисты центров начнут делать прививки. Об этом в субботу, 12 декабря, сообщил один из руководителей "Операции невероятная скорость" (Operation Warp Speed), программы массовой вакцинации Белого дома, генерал Гас Перна.

По его словам, транспортировка вакцины уже началась, а первый этап поставок будет завершен 16 декабря. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вакцинация начнется в ближайшие 24 часа.

Вакцина BioNTech и Pfizer допущена в шести странах

Накануне вакцина BNT162b2, разработанная немецкой компанией BioNTech совместно с американским концерном Pfizer, была допущена к использованию в США. Тем самым Соединенные Штаты стали шестой страной, выдавшей разрешение на применение данного препарата. Ранее аналогичные решения приняли власти Великобритании, Канады, Бахрейна, Саудовской Аравии и Мексики. В ЕС проверка вакцины продолжается, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) намерено принять решение до 29 декабря.

Компании BioNTech и Pfizer начали экстренную регистрацию вакцины от COVID-19 в США 20 ноября, подав соответствующую заявку медицинскому регулятору Минздрава страны FDA. По результатам исследований, эффективность препарата достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет - более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний, более 40% которых - люди в возрасте от 56 до 85 лет, до сих пор не выявлено. В испытаниях вакцины участвовали 43,5 тысячи человек, примерно половина из них получили плацебо.