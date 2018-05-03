По предварительным данным, на борту находились пять человек. Изначально сообщалось, что погибло не менее двоих из них. Однако вскоре стало известно, что в результате ЧП не выжил никто из членов экипажа. Об этом сообщает The Huffington Post.
Место происшествия оцеплено, здесь работают сотрудники экстренных служб. Причины катастрофы пока неизвестны.
СМИ сообщают, что инцидент произошел рядом с городами Саванна и Порт-Уэнтворт. Утверждается, что рухнувший лайнер принадлежит Национальной гвардии Пуэрто-Рико.
По данным телекомпании Fox News, воздушное судно выполняло перелет на военно-воздушную базу Дэвис-Монтан в штате Аризона. Катастрофа произошла вскоре после взлета.
Фотография с места ЧП появилась в Сети. На снимке виден хвост самолета, лежащий рядом с шоссе. Над ним виднеется огонь и черный дым.
Military c130 down at 21 and Gulfstream Rd. Avoid the area. 21 shut down until further notice. pic.twitter.com/6hUqwmkNUu
— IAFF574 Savannah (@IAFF574) May 2, 2018
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