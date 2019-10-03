В США разбился бомбардировщик "Летающая крепость" времен Второй мировой войны

Информацию о крушении подтвердили в официальном "Твиттере" аэропорта. В сообщении говорится, что самолет принадлежал фонду Collings Foundation. Федеральная авиационная администрация США сообщила, что разбившийся самолет — B-17. Он упал во время посадки.
Сообщается о семи погибших и 12 раненых, которых направили в больницы.
Collings Foundation занимается восстановлением и поддержанием старинной техники, включая самолеты. В коллекции фонда было два дальних стратегических бомбардировщика, в том числе "Летающая крепость".
Это B-17G с номером 44-83575, построенный 7 апреля 1945 года. Он не принимал участие в боях Второй мировой войны. Самолет использовала служба спасения на море, в начале 1950-х он использовался для контроля за ядерными испытаниями, до середины 1980-х годов года он тушил пожары.
Самолет пережил две аварии, после которых его восстанавливали до летного состояния.
Реставраторы фонда восстановили его в виде бомбардировщика, имитировав окраску известного бомбардировщика с собственным именем "Nine-O-Nine", который воевал в составе 91-й бомбардировочной группы 8-й воздушной армии ВВС США. Этот самолет пережил войну, прославившись тем, что ни один член его экипажа не погиб.
30 сентября в аэропорт прибыли самолеты в рамках тура Wings of Freedom ("Крылья свободы"), организованного фондом. Это своего рода передвижная выставка старинной авиатехники, на которой можно также полетать — за определенную сумму.
Мероприятие Wings of Freedom должно было продлиться в аэропорту Брэдли по 3 октября.
На страницах тура "Фейсбуке" в различных городах говорится, что в нем участвуют бомбардировщики B-17G Flying Fortress, B-24J Liberator и B-25J Mitchell, а также истребители P-51D Mustang и P-40N Warhawk. Там же предлагают совершить полет на одном из этих самолетов.
Всего в мире существует около десятка бомбардировщиков B-17G Flying Fortress в летном состоянии.
Это число постоянно меняется, поскольку одни самолеты реставрируют, доводя до летной годности, а другие прекращают летать.
Ни один из до сих пор летающих В-17 не участвовал в боевых действиях. Все они принадлежат самой распространенной версии бомбардировщика — B-17G.
B-17 был одним из трех основных стратегических бомбардировщиков ВВС США, участвовавших во Второй мировой войне. Два других — B24 Liberator и B29 Superfortress, производство которых началось позднее.
Свое название Flying Fortress — "Летающая крепость" — он получил за особенно мощное оборонительное вооружение.
С 1936-го по 1945 год было построено более 12 тысяч машин. "Летающие крепости" были на всех театрах военных действий, в которых участвовали США.
2 октября 2019 года один из оставшихся B-17 разбился — также в штате Коннектикут. Он потерпел аварию при посадке и врезался в ангар. В июне 2011 года бомбардировщик "Летающая крепость" совершил аварийную посадку на кукурузном поле неподалеку от Чикаго.
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