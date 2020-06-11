В США расследуют гибель еще одного афроамериканца при задержании

В США расследуется гибель еще одного афроамериканца, скончавшегося, по всей видимости, от последствий удушения при задержании в штате Вашингтон еще в марте нынешнего года. Губернатор штата Джей Инсли в среду, 10 июня, распорядился о проведении нового расследования гибели 33-летнего Мануэля Эллиса, который перед смертью жаловался, что не может дышать. Он скончался еще на месте задержания.
Инсли распорядился о проведении нового расследования после того, как достоянием гласности стала до сих пор не известная видеозапись задержания Эллиса. По словам адвоката родственников жертвы, на ней слышно, как афроамериканец неоднократно говорит: "Сэр, я не могу дышать". Ранее в Сети уже выложили видеозапись, на которой частично запечатлено задержания Мануэля Эллиса.
Во избежание конфликта интересов
Первоначальная судебная экспертиза установила, что Эллис умер от остановки дыхания в результате применения силы, при этом летальному исходу могли способствовать прием метамфетамина и заболевание сердца. В связи с появлением нового вещественного доказательства губернатор Инсли заявил, что повторное расследование, во избежание конфликта интересов, будут проводить не местные органы юстиции, а другие ведомства.
Четверо полицейских, участвовавших в задержании Мануэля Эллиса, временно отстранены от службы. Они заявляют, что приняли решение задержать Эллиса, поскольку тот пытался открыть чужие автомобили, а поскольку он оказал сопротивление, то они были вынуждены применить силу.
О новом расследовании гибели Эллиса объявлено на фоне резонансного дела о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося от удушения полицейским в Миннеаполисе. Гибель Флойда вызвала масштабные акции протеста по всем Соединенным Штатам и требования о реформировании полиции.
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