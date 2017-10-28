Электромагнитный импульс от ядерного взрыва может уничтожить до 90% населения США. Об этом говорится в докладе для американского конгресса, сообщает Business Insider.
© Reuters / Scanpix

Каждый ядерный взрыв создает электромагнитный импульс, который выводит из строя электронику. Авторы доклада уверены, что КНДР, выведя свои ракеты над США, могут взорвать несколько таких бомб и создать электромагнитный импульс огромной мощности.

Это, в свою очередь, отключит всю энергосистему США и приведет к авиакатастрофам, считают авторы доклада.

Однако, как отмечает издание, эксперты высмеяли такие предположения, назвав их нелепыми. Подчеркивается, что еще в 2008 году центр технической информации Пентагона выяснил, что электромагнитный импульс не может остановить автомобиль более трех раз из 37.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Facebook вводит новые правила для политической рекламы

Компания Facebook объявила об изменениях, которые должны...

В США рассказали, как КНДР может уничтожить 90% населения страны (3)

Электромагнитный импульс от ядерного взрыва может...

Премьер-министр Испании назначил нового главу Каталонии (8)

Испанское правительство назначило вице-премьера...

39 мишеней: как будут работать новые санкции США (34)

Власти США в пятницу опубликовали список из четырех...

The Economist поместил на обложку Путина в образе царя (59)

К столетней годовщине Октябрьской революции в России...

TOP новостей

Соратник партизана Раманаускаса-Ванагаса: это клевета (42)

Известный охотник за нацистами и возлюбленный Руты...

Эмигранты вернулись в Литву и обнаружили пепелище (13)

Литовская пара эмигрировала в Лондон , чтобы...

В Вильнюсе появится новaя школа (6)

Самоуправлением столицы на улице Тольминкемё, в самом...

Погода: неприятности только начинаются (4)

В эти выходные погода в жителей литвы радовать не будет:...

Литва переходит на зимнее время (8)

Сегодня ночью, в воскресенье, Литва перейдет на зимнее...