Каждый ядерный взрыв создает электромагнитный импульс, который выводит из строя электронику. Авторы доклада уверены, что КНДР, выведя свои ракеты над США, могут взорвать несколько таких бомб и создать электромагнитный импульс огромной мощности.
Это, в свою очередь, отключит всю энергосистему США и приведет к авиакатастрофам, считают авторы доклада.
Однако, как отмечает издание, эксперты высмеяли такие предположения, назвав их нелепыми. Подчеркивается, что еще в 2008 году центр технической информации Пентагона выяснил, что электромагнитный импульс не может остановить автомобиль более трех раз из 37.
Facebook вводит новые правила для политической рекламы
Компания Facebook объявила об изменениях, которые должны...
В США рассказали, как КНДР может уничтожить 90% населения страны (3)
Электромагнитный импульс от ядерного взрыва может...
Премьер-министр Испании назначил нового главу Каталонии (8)
Испанское правительство назначило вице-премьера...
39 мишеней: как будут работать новые санкции США (34)
Власти США в пятницу опубликовали список из четырех...
The Economist поместил на обложку Путина в образе царя (59)
К столетней годовщине Октябрьской революции в России...
TOP новостей
Соратник партизана Раманаускаса-Ванагаса: это клевета (42)
Известный охотник за нацистами и возлюбленный Руты...
Эмигранты вернулись в Литву и обнаружили пепелище (13)
Литовская пара эмигрировала в Лондон , чтобы...
Погода: неприятности только начинаются (4)
В эти выходные погода в жителей литвы радовать не будет:...