Еще 676 ранее засекреченных документов были опубликованы в пятницу, 3 ноября. Среди них оказался меморандум ЦРУ от 1975 года, отмечает FoxNews. В нем сообщается о тщательной проверке, проведенной спецслужбой.
В ходе нее выяснилось, что все утверждения о том, что Освальд имел какие-либо связи или работал с ЦРУ, были "абсолютно необоснованными". В документе говорится, что агенты просмотрели все свои записи, чтобы найти "любой мыслимый способ", каким Освальд мог быть как-то связан с ЦРУ. Но в результате никаких доказательств обнаружено не было.
В конце октября на сайте Национального архива США опубликовали 2891 документ по делу об убийстве Кеннеди. Публикацию санкционировал президент Дональд Трамп.
Закон об обнародовании документов по делу об убийстве Кеннеди подписал еще президент Джордж Буш-старший в 1992 году. Тогда была созвана независимая комиссия по изучению "убийства века". Из соображений национальной безопасности она решила отложить обнародование документов на 25 лет, то есть до 2017 года.
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