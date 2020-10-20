В США раскрыта схема контрабанды электроники на 50 млн долларов в Россию

Следствие считает, что 10 обвиняемых вывезли в РФ электронные устройства, в том числе продукцию компании Apple, на 50 млн долларов (в пересчете 42,4 млн евро). Гаджеты экспортировали без необходимых разрешений, многие из вывезенных устройств были украдены, отметили в ведомстве. Так, один из арестованных с августа по декабрь 2019 года за 4 поездки вывез из Соединенных Штатов свыше 1000 гаджетов Apple общей стоимостью более миллиона долларов, а еще один фигурант в октябре того же года перевез в 9 чемоданах 235 устройств примерно на 250 000 долларов.
При обысках в рамках расследования у фигурантов было обнаружено свыше 600 000 долларов наличными, а также большое количество электронных устройств. Госдепартамент Соединенных Штатов в результате расследования отозвал более 110 виз сотрудников "Аэрофлота" за участие в схеме.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экс-президент Литвы: после выборов введут регулирование, с которым сейчас опаздывают (25)
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте после участия в...
Правительство рассмотрит вопрос о продлении школьных каникул (6)
Чтобы обуздать распространение коронавируса,...
Драма в Каунасе: экскаватор против исторической виллы (2)
В престижном каунасском районе Жалякальнис, рядом с...
Литовские перевозчики говорят о дискриминации: не дают грузы, если водитель не гражданин ЕС (34)
Член президиума ассоциации перевозчиков Linava Артурас...
Президент Литвы осуждает слова Валинскаса о Томашевском: куда мы катимся? (9)
Президент Литвы Гитанас Науседа осуждает...