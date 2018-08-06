В воскресенье небольшой двухмоторный самолет упал на парковку торгового центра на расстоянии 1,6 км от аэропорта. Никто из пассажиров самолета не выжил, при этом на земле никто не пострадал, передает Би-би-си со ссылкой на местные структуры.
Пожарные получили сигнал в 12:28 по местному времени, когда самолет упал на припаркованный возле торгового центра красный автомобиль, владелец которого был в магазине.
Перед инцидентом пилот самолета сообщил об аварийной ситуации. Причина катастрофы выясняется.
Пресса Британии: британский бюджет на оборону от российской угрозы продолжает расти (1)
Times рассказывает о том, что правительство Британии...
Лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" досрочно отпустили на свободу
Лидер хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимир...
СМИ: убитые в ЦАР журналисты раскопали "что-то опасное для Путина" (7)
Погибшие в Центральноафриканской Республике...
В США пять человек погибли в результате падения самолета на парковку торгового центра
В городе Санта-Ана в штате Калифорния, США , пять...
В Великобритании решили каждого жителя считать потенциальным донором органов
В Великобритании разработан план введения нового...
TOP новостей
Wizz Air будет летать из Вильнюса во Львов (5)
Осенью венгерский лоукостер авиакомпания Wizz Air начнёт...
Завершено расследование дела об имуществе семьи Бразаускене в США (12)
Вдова президента Альгирдаса Бразаускаса Кристина...
Литва не стремится, как Франция, запрещать смартфоны в школах (6)
Министерство образования и науки Литвы утверждает,...
Президент Литвы выразила соболезнования в связи с землетрясением в Индонезии
Число жертв землетрясения на острове Ламбок...
Цеппелины под мазурку: в Минске прошли праздники литовской и польской культуры (7)
4-5 августа на территории Верхнего города в Минске...