В воскресенье небольшой двухмоторный самолет упал на парковку торгового центра на расстоянии 1,6 км от аэропорта. Никто из пассажиров самолета не выжил, при этом на земле никто не пострадал, передает Би-би-си со ссылкой на местные структуры.
Пожарные получили сигнал в 12:28 по местному времени, когда самолет упал на припаркованный возле торгового центра красный автомобиль, владелец которого был в магазине.
Перед инцидентом пилот самолета сообщил об аварийной ситуации. Причина катастрофы выясняется.
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