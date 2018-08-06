В воскресенье небольшой двухмоторный самолет упал на парковку торгового центра на расстоянии 1,6 км от аэропорта. Никто из пассажиров самолета не выжил, при этом на земле никто не пострадал, передает Би-би-си со ссылкой на местные структуры.

Пожарные получили сигнал в 12:28 по местному времени, когда самолет упал на припаркованный возле торгового центра красный автомобиль, владелец которого был в магазине.

Перед инцидентом пилот самолета сообщил об аварийной ситуации. Причина катастрофы выясняется.