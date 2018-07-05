В США провели первые испытания гиперзвуковой ракеты

Компания Generation Orbit Launch Services провела первые огневые испытания полномасштабного прототипа гиперзвуковой ракеты-носителя GOLauncher1. Ракета позволит выводить различную полезную нагрузку на суборбитальную траекторию. Запускать ракету-носитель планируют с борта самолета Gulfstream III.

Как сообщает Defence Blog, тесты провели в Джексонвилле, штат Флорида, на территории Cecil Spaceport. Они стали важным этапом на пути к полноценной эксплуатации ракеты. Также Generation Orbit Launch Services представила фото, демонстрирующие ход испытаний.

Напомним, GOLauncher1 должна предоставить новые возможности для проведения суборбитальных исследований. Предполагают, что ракета-носитель выступит в качестве носителя для самого разного оборудования, позволяющего производить исследования - в частности, в области микрогравитации. Сейчас США не располагают гиперзвуковой ракетой с такими возможностями.

Как сообщал УНИАН, Blue Origin начнет продавать билеты в космос в 2019 году.